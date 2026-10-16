New England Revolution vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New England Revolution y Chicago Fire FC correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 20.30 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El presente de ambos conjuntos

New England Revolution llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-2 ante FC Cincinnati en su última presentación. Por el lado de la visita, Chicago Fire FC busca revertir su suerte luego de caer derrotado por 3-1 frente a Philadelphia Union en la fecha anterior.

Estadísticas del cruce

El equipo local intentará aprovechar la localía en el Gillette Stadium para consolidar la racha positiva obtenida en su último encuentro. Por su parte, Chicago Fire FC llega con la urgencia de sumar puntos en condición de visitante tras el traspié sufrido en su reciente choque contra el Union.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos equipos en la recta final de la temporada regular. Mientras que el Revolution buscará confirmar su buen momento para escalar posiciones, el conjunto visitante necesita recuperar terreno en la tabla tras la última caída fuera de casa.