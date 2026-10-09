New England Revolution vs. Seattle Sounders FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New England Revolution y Seattle Sounders FC correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

New England Revolution llega al compromiso tras una reciente caída por 3-0 ante Real Salt Lake, buscando recuperarse ante su gente. Por su parte, Seattle Sounders FC arriba con el envión anímico que le dejó su última victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas City.

Números que anticipan el duelo

Los registros previos marcan realidades contrapuestas para ambos conjuntos: mientras el local intentará cortar su racha negativa tras la derrota en la fecha pasada, la visita buscará aprovechar el impulso de su reciente éxito para sumar fuera de casa en esta etapa de la temporada.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para ambos equipos, ya que cada unidad sumada en esta instancia de la competencia es vital para escalar posiciones y mejorar sus perspectivas de clasificación en la tabla general antes del cierre de la fase regular.