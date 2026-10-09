New England Revolution vs. Seattle Sounders FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
New England Revolution recibe a Seattle Sounders FC en la jornada 29 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre New England Revolution y Seattle Sounders FC correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.
El momento de los equipos
New England Revolution llega al compromiso tras una reciente caída por 3-0 ante Real Salt Lake, buscando recuperarse ante su gente. Por su parte, Seattle Sounders FC arriba con el envión anímico que le dejó su última victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas City.
Números que anticipan el duelo
Los registros previos marcan realidades contrapuestas para ambos conjuntos: mientras el local intentará cortar su racha negativa tras la derrota en la fecha pasada, la visita buscará aprovechar el impulso de su reciente éxito para sumar fuera de casa en esta etapa de la temporada.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para ambos equipos, ya que cada unidad sumada en esta instancia de la competencia es vital para escalar posiciones y mejorar sus perspectivas de clasificación en la tabla general antes del cierre de la fase regular.
- 1
La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”
- 2
En la noche de los agradecimientos, Messi pidió un compromiso
- 3
Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta
- 4
Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River