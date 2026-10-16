New York City FC vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York City FC y Los Angeles Football Club correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 20.30 h en el Citi Field, ubicado en la ciudad de New York, New York.

El momento de los equipos

New York City FC llega a este compromiso tras haber caído por 2-0 frente a Inter Miami CF en su última presentación. Por su parte, Los Angeles Football Club atraviesa un presente positivo luego de imponerse ante Austin FC por 3-1 en su encuentro más reciente.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará recuperar la solidez defensiva en el Citi Field, mientras que el conjunto visitante arriba con el envión anímico que le otorga su última victoria. Ambas franquicias se encuentran en etapas decisivas de la temporada regular, buscando optimizar su posición en la tabla de cara a los playoffs.

Lo que está en juego

Para New York City FC, el partido es una oportunidad crítica para reponerse de la reciente derrota y escalar posiciones. En tanto, Los Angeles Football Club intentará capitalizar su buen momento futbolístico para mantenerse firme en los puestos de vanguardia de la conferencia y consolidar su clasificación.