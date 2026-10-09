New York Red Bulls vs. San Diego, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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New York Red Bulls recibe a San Diego en la jornada 29 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre New York Red Bulls y San Diego, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.
El momento de los equipos
New York Red Bulls arriba a este compromiso tras haber sufrido una derrota por 3-0 ante St. Louis City SC en su presentación previa, buscando recuperar terreno en el certamen. Por su parte, San Diego llega a este encuentro con un antecedente reciente de empate 3-3 frente a Austin FC, manteniendo una dinámica de paridad en sus últimas actuaciones.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente marca un contraste en la capacidad defensiva y ofensiva de ambos conjuntos. Mientras New York Red Bulls necesita ajustar piezas tras su última caída, San Diego demostró tener un ataque efectivo al convertir tres goles en su duelo más reciente, aunque deberá fortalecer su estructura defensiva para sumar fuera de casa.
Lo que está en juego
Para New York Red Bulls, el resultado es fundamental para revertir la imagen negativa de la fecha pasada y escalar posiciones en la tabla. San Diego, en tanto, busca consolidar su buen volumen de juego ofensivo y sumar puntos valiosos en condición de visitante para afianzarse en la competencia.
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