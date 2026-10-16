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New York Red Bulls vs. Toronto FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

New York Red Bulls recibe a Toronto FC en la jornada 31 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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New York Red Bulls vs. Toronto FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
New York Red Bulls vs. Toronto FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York Red Bulls y Toronto FC, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 20.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

New York Red Bulls arriba a este compromiso buscando redimirse tras su reciente derrota por 2-1 frente a D.C. United. Por su parte, Toronto FC llega tras igualar en un emocionante 3-3 ante Orlando City SC, intentando ajustar piezas defensivas de cara a este nuevo desafío como visitante.

Números que anticipan el duelo

Los locales intentarán aprovechar su localía en el Sports Illustrated Stadium para recuperar la senda del triunfo, mientras que el conjunto canadiense buscará capitalizar la confianza ofensiva mostrada en su última presentación. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la recta final de la fase regular de la MLS.

Lo que está en juego

Para New York Red Bulls, el resultado es fundamental para estabilizar su camino en el torneo tras el tropiezo previo. En tanto, para Toronto FC, el objetivo es capitalizar el punto obtenido en la última fecha y consolidar su rendimiento fuera de casa para mantener sus aspiraciones intactas en la tabla de posiciones.

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