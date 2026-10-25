Neymar fue expulsado por la ley Prestianni: se llevó una mano a la boca en un entrevero en Santos - Bahía

Neymar Jr. fue expulsado en el partido que su equipo, Santos, y Bahía jugaron por el Brasileirão. En un campo de juego que lució inundado en varios sectores, el astro brasileño se llevó la mano a la boca durante una conversación con su rival Rodrigo Néstor y el árbitro aplicó la “ley Prestianni”, que terminó con el número 10 del Peixe camino a las duchas antes de tiempo.

La situación ocurrió a pocos segundos de que comenzara el segundo tiempo. Neymar y Rodrigo Néstor habían tenido un encontronazo a los 31 minutos del primero. Luego de recibir una falta, el atacante de Santos tiró la pelota contra su rival, que se dejó caer sobre el césped. El capitán del equipo blanco trató de levantarlo, pero Néstor reaccionó y comenzó un altercado entre ambos. Que sería el detonante para la posterior expulsión a Neymar.

Al final del período inicial, Rodrigo Néstor dijo en declaraciones televisivas que Neymar se había burlado de él y de la camiseta de Bahía: “Fui a darle la mano después de una falta normal de juego y él me tiró la pelota encima. Él sabe lo que me dijo. Fue irrespetuoso con la camiseta de Bahía y conmigo. Es un ídolo para todo el mundo, pero hoy falló. Falló mucho como persona por la manera en la que habló”.

La historia entre ambos no estaba cerrada y Neymar encaró a Rodrigo Néstor antes de la segunda mitad del encuentro desarrollado en Vila Belmiro. El ex delantero de Barcelon y Paris Saint-Germain le hablaba a su adversario, que no quería otro intercambio. Hasta que en un momento el astro de Santos se llevó la mano a la boca: eso fue su perdición. Rodrigo Néstor levantó los brazos y requirió la atención del árbitro, Sávio Pereira Sampaio. Acto seguido, el VAR llamó al referí. Las imágenes fueron elocuentes: había una mano tapando la boca. Y el protocolo recomienda la tarjeta roja en casos como ese.

Após ser expulso por falar com a mão na boca, Neymar parte pra cima de Rodrigo Nestor e precisa ser contido. #futebol #santos #bahia #brasileirao pic.twitter.com/POR2C9gj6O — ge (@geglobo) October 25, 2026

Entonces, Neymar fue expulsado. Pero su show, lejos de terminar, continuó. Fuera de sí, el crack encaró a Rodrigo Néstor ante el banco de suplentes de Bahía. Por su furia, fue contenido por sus compañeros. Pateó una pelota. Maldijo. Perdió el autocontrol y pidió explicaciones al juez, pero todo fue inútil. Tuvo que calmarlo su compañero Rodinei.

Neymar se fue de la cancha meneando la cabeza en señal de reprobación a la decisión disciplinaria sugerida por el VAR y adoptada por el árbitro principal. “Estábamos bromeando, riéndonos unos de otros, y fui a hablar con Néstor. Fue un error poner la mano en la boca; yo ni siquiera había dicho nada y él ya levantó la mano. Es una de las mayores picardías del fútbol”, protestó Neymar durante una breve charla con su amigo Pedro Lopes a pie de campo.

NEYMAR EXPLICOU A EXPULSÃO! 🐳🟥



Expulso por tapar a boca com a mão na discussão com Nestor, Neymar Jr. explicou o que aconteceu dentro de campo. O jogador admitiu que tapou a boca, mas afirmou que não era por briga e considerou a atitude do rival "uma das maiores safadezas do… pic.twitter.com/rhVxxVVjsT — sportv (@sportv) October 25, 2026

La tarjeta roja implica una suspensión de dos fechas a Neymar, que se perderá el clásico contra Palmeiras. Y como ya tenía una amarilla en el partido -en aquella acción de la primera etapa, también con Rodrigo Néstor- y esta era su tercera acumulada, tampoco estará en el partido con Bragantino. Justo cuando Santos más lo necesita: el sprint final del torneo, en el que el equipo se ubica octavo, en posición de acceso a la Copa Sudamericana, pero lucha por clasificarse para la Copa Libertadores.

La expulsión a su estrella conspiró contra la suerte de Santos frente a Bahía. El visitante se puso en ventaja a los 39 minutos por medio de Luciano Juba. Pero en el último instante del encuentro, en el tercer minuto adicional, el Peixe consiguió el empate mediante Luan Peres, tras un pase del argentino Benjamín Rollheiser. De todos modos, en Vila Belmiro, el coliseo santista, se hablaba solamente de la reacción de Neymar y la tarjeta roja.