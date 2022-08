Ni el debut de Ten Hag y de Lisandro Martínez, ni el ingreso de Cristiano, salvaron a Manchester United del cachetazo de Brighton

Nada resultó como lo esperaban. El Old Trafford se preparó para un cambio radical. Sin embargo, es el mismo sabor amargo de boca que arrastra desde la temporada pasada. Ni el debut del entrenador, Erik Ten Hag, ni el estreno del defensor argentino Lisandro Martínez, ni la nueva propuesta de hacer un equipo con más control del balón, ni el ingreso de Cristiano Ronaldo. Nada pudo salvar a Manchester United de la decepción. Brigthon le dio un cachetazo de realidad, lo expuso en sus limitaciones y lo superó por primera vez en el Teatro de los Sueños: fue un 2-1 que no resultó más que la continuidad de un equipo que parece no encontrar soluciones para salir de una inmensa nube de incertidumbre.

El impacto de la derrota del United enciende las alarmas. Si bien es recién el arranque de la Premier League, lleva años buscando salir de ese letargo deportivo. “Para Ten Hag, la enormidad del trabajo que tiene quedó al descubierto ante un Old Trafford abarrotado, infeliz y abatido”, fue lo que The Sun publicó tras la derrota. Mientras que The Guardian expresó: “Este fue el peor comienzo posible para el Manchester United con Erik Ten Hag. Todo el optimismo de la pretemporada y un nuevo entrenador se evaporó cuando Old Trafford demostró ser el teatro de las peores pesadillas de Ten Hag”.

Con Trossard haciendo daño por la izquierda, Welbeck y sus movimientos por todo el frente de ataque, y un Pascal Gross que facturó por duplicado, toda planificación del United quedó reducida a ceniza. Brighton hizo una lectura perfecta de todas las debilidades de su rival y con esa fórmula logró imponerse ante los Red Devils por primera vez en el Old Trafford después de 15 enfrentamientos.

El abucheo del final del encuentro permite comprender el fastidio del público que ya no tiene paciencia ante la acumulación de malos resultados. Tan inquietante resultó la propuesta de Ten Hag para el debut que The Sun publicó: “Los primeros 45 minutos fueron probablemente peores que los de Ole Gunnar Solskjaer cuando su reinado se deshizo”.

El danés Christian Eriksen tampoco le aportó soluciones al nuevo proyecto de Ten Hag Dave Thompson - AP

Intentaron intentaron dar vuelta la historia en la segunda mitad, con el 2-0 en contra, pero el United estaba muy lejos de poder hacerlo. Incluso, la desesperación hizo que Ten Hag tuvieron que recurrir a Cristiano Ronaldo, al que dejó en el banco de los suplentes, ya que el portugués está lejos de su mejor versión. Sin embargo, la entrada del luso no cambió absolutamente nada.

The boos are LOUD at Old Trafford pic.twitter.com/dCXLSwvUGH — Barstool Football (@StoolFootball) August 7, 2022

Incluso, el gol de Brighton llegó tras un blooper del arquero Robert Sánchez que tras no poder despejar con los puños ante la llegada de Dialo, después intentó sacar la pelota que quedó suelta en el área chica, no pudo y terminó por molestar a Alexis MacAllister que no pudo rechazar la pelota y convirtió en su propio arco.

Pese a ese gol, nada se modificó. Tan deslucido fue lo del United, que la tarea correcta de Lisandro Martínez no alcanzó, tampoco sirvió demasiado el ingreso sobre el final de Alejandro Garnacho... La vida parece seguir igual en Old Trafford y el panorama es inquietante.

Relaciones tensas

La situación de Cristiano Ronaldo en Manchester United merece especial atención, porque no sólo los rumores en Inglaterra es que podría emigrar del United, sino que fue suplente en la primera presentación del equipo. El astro portugués ya dio varias señales de querer irse. Cada reacción y gesto de CR7 es seguido con una lupa por la prensa inglesa, que primero observó cómo discutía con el nuevo entrenador, Erik Ten Hag; luego mostró cómo el delantero -junto con otros compañeros- abandonaron el Old Trafford en mitad de un amistoso con Rayo Vallecano, actitud que molestó al DT, y finalmente destacan que el representante, Jorge Mendes, se mantiene expectante buscándole una salida.

Erik Ten Hag lejos del debut soñado en el Old Trafford Dave Thompson - AP

Después de una gira asiática e implantar el nuevo modelo de ataque, el United volvió hace más de una semana al Teatro de los Sueños y los fanáticos celebraron la vuelta del equipo y también la de Cristiano Ronaldo, que no estuvo en la gira de pretemporada esgrimiendo “motivos personales” y se preparó por su cuenta antes de anunciar que buscaba un nuevo destino que le permitiese jugar la Champions League.

Sin embargo, todo terminó mal. Cristiano salió a jugar ante Rayo Vallecano (1-1) y estuvo durante el primer tiempo en el campo de juego. Como fue reemplazado en el entretiempo, el portugués se acomodó en una de las tribunas para ver el partido, pero antes del final tomó la determinación de irse de Old Trafford, al igual que otros compañeros. Ante este escenario, el malestar del entrenador resultó evidente, y en cuanto enfrentó los micrófonos no dudó en dejar un mensaje contundente que abre un interrogante acerca del futuro de CR7 en Manchester.

“No apruebo esto. Es inaceptable. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final”, afirmó Ten Hag, en referencia a la actitud del portugués y el resto de jugadores que abandonaron el estadio antes del término del encuentro. El otro futbolista que se fue del estadio fue el defensor luso Diogo Dalot.