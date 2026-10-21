Nico Paz deslumbra en Europa como número 10 del Como, la camiseta que busca dueño en la selección argentina

Su acento es canario por haber nacido en Santa Cruz de Tenerife y por criarse en España, pero el hincha argentino no le practicó ningún test de pureza de identificación con nuestra selección; le bastó con que Nicolás Paz dijera con pleno convencimiento que quería jugar por la Argentina. Una decisión en la que seguramente influyó la transmisión de las raíces que hizo su padre, Pablo Paz, exzaguero central e integrante del plantel de la selección argentina en el Mundial 1998.

Todo apunta a que Nico Paz, que debutó hace dos años, estuvo en el último Mundial y suma 14 encuentros con cuatro goles, tendrá una larga y significativa trayectoria en la selección. La presunción no es solo por los destellos de calidad que fue dejando con la camiseta celeste y blanca -en la reciente serie de tres amistosos anotó contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, además de una asistencia-, sino por su impactante actualidad en Como. Un equipo del tercer lote del fútbol italiano que ya fue la revelación en la temporada anterior, consiguiendo la clasificación para la actual Champions League, en la que también provoca impactos, como el 4-1 de este miércoles sobre el alicaído Manchester United por la tercera fecha.

Nico Paz desata la locura en los hinchas de Como Antonio Calanni - AP

La goleada llevó la firma de su N° 10 de 22 años, autor de dos golazos y una asistencia. Todas intervenciones decisivas para dejar encarrilada la victoria cuando al encuentro todavía le quedaba más de media hora. Una producción de crack. El unipersonal de Paz empezó temprano ante un rival que no contó con Lisandro Martínez, por lesión, quien en la derrota anterior contra Atlético de Madrid había alborotado el avispero de Manchester United al señalar la responsabilidad de los dirigentes por el largo tiempo que lleva el equipo sin estar a la altura de su histórico prestigio.

A los dos minutos, Paz cruzó desde el balcón del área grande un zurdazo combado que la estirada estéril de Lammens hizo más estético. Una definición que pareció calcada de las tantas que tiene Lionel Messi, si bien por una cuestión física -Paz es 16 centímetros más alto- los movimientos de cada uno no son equiparables. Mientras Messi resuelve en una baldosa como si estuviera en medio de una estancia, Paz necesita generarse espacios para desplegar su potencial. Lo que comparten es la clase, la calidad, salvando el riesgo de herejía que se puede cometer al comparar a Messi con cualquier otro futbolista más terrenal.

Nico Paz, con un zurdazo cruzado, marca su segundo gol en el 4-1 de Como sobre Manchester United Ciancaphoto Studio - Getty Images Europe

La asociación Messi-Paz cobra más sentido por estas horas por la vacancia de la camiseta N° 10 de la selección. Seguramente con la intención de no abrumar a nadie con la responsabilidad, Lionel Scaloni todavía no adelantó quién llevará ese emblemático dorsal, y hasta insinuó la posibilidad de ir rotando el portador. Con las actuaciones que está plasmando, a Nico Paz parece no quedarle grande la camiseta. Hasta ahora siempre vistió la N° 18. Quizá llegue la hora de empezar a restarle algunos dígitos a esa prenda. Será uno de los temas en los amistosos de noviembre de la selección frente a Uruguay y Costa Rica.

En cuanto a la holgada victoria sobre Manchester United, Paz puso una asistencia por el eje central que fue un puñal en la defensa inglesa para el 2-0, marcado por Anastasios Douvikas. Ocho minutos más tarde, el mediapunta formado en la cantera de Real Madrid anotó su segundo tanto, con un registro diferente al primero: esta vez presionó a un rival para recuperar la pelota sobre la banda derecha y condujo durante 20 metros para definir con un toque cruzado de zurda sobre la salida del arquero.

Ya con el triunfo asegurado, Paz fue reemplazado a diez minutos del final, llevándose todos los aplausos en el estadio Giuseppe Sinigaglia. Fueron 72 horas de muy buenas noticias para él, ya que el domingo había hecho otro golazo en el 3-1 sobre Fiorentina, ganándole el pulso individual a otro integrante de la renovación de la selección, Franco Mastantuono. Paz jugó con la máxima intensidad, incluso con una barrida sobre el ex-River que le costó una amonestación.

Si se amplía un poco más la horquilla temporal, en los últimos 11 encuentros de Paz, entre la selección y Como, se contabilizan siete goles y seis asistencias. En su evolución futbolística ocupa un lugar importante el entrenador Cesc Fábregas, que asumió en Como en julio de 2024 y un mes más tarde aprobó para su proyecto la llegada de Paz desde Real Madrid, con una opción de compra por 66 millones de euros que ya se hizo efectiva.

Fábregas, contemporáneo de Messi desde la época de la Masía y compañeros en la primera de Barcelona, le dio a Paz el lugar y la continuidad que no tenía en Real Madrid, donde son escasísimos los canteranos que se asientan en el primer equipo. Es más, uno de los objetivos de La Fábrica, como se hacen llamar las categorías juveniles de Real Madrid, es la formación de futbolistas para monetizarlos sin la necesidad de que tengan un largo recorrido en primera división.

“A Nico Paz lo han promocionado antes que a ninguno porque estructuralmente es muy fuerte. Tiene buena altura y musculatura, y un tren superior muy potente. Es ágil y ofrece buena visión de juego. En el inicio del juego pasa más inadvertido, pero en el último tercio se asocia bien, es creativo y llega al área. Tiene último y penúltimo pase”, lo describían los encargados de La Fábrica en su época en las categorías Cadete y Juvenil. Y apuntaban otro dato importante: no le rehuía al contacto físico, aspecto comprobado en las prácticas en sus choques con el áspero Antonio Rüdiger. Curtido en el filial del Castilla, Paz solo disputó ocho cotejos en Real Madrid, en el que debutó con 19 años, en la Champions League.

Nico Paz de selección: celebra con Lautaro Martínez y Prestianni su gol ante Bolivia Nicolas Aguilera - AP

Con Fábregas está dando otro salto, muestra un nivel de elite. Tras la victoria sobre Manchester United, el entrenador opinó sobre Paz: “Estuvo absolutamente sensacional. Dos goles y una asistencia hablan por sí solos, pero su creatividad, gambeta e inteligencia futbolística estuvieron en otro nivel. Hizo sentir incómodos a los defensores, creó ocasiones peligrosas y mostró una compostura increíble con la pelota. A su edad, ofrecer un rendimiento así contra el Manchester United es especial. Tiene la visión, la técnica y la mentalidad para convertirse en un jugador excepcional. El chico es verdaderamente especial”.

Para Paz, obviamente elegido la figura del partido por la UEFA, tampoco fue un partido más: “Es una de las noches más especiales de mi vida, no solo para mí, sino también para el club y los hinchas. Jugamos contra uno de los mejores clubes de la historia. Me sentí muy bien, disfruté el partido y mis compañeros me permitieron hacer este partido. Tenemos que disfrutar porque es la primera vez que jugamos la Champions”.

Sin Messi, antes de los últimos tres amistosos, Scaloni dijo que “la idea es que la N° 10 se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla, pero todavía no lo hemos decidido". Es probable que Nico Paz le esté despejando esa duda.