AFA suprimió un descenso por promedio y a fin de año bajarán dos clubes a la Primera Nacional

Tal como estaba previsto, la asamblea extraordinaria de AFA resolvió por unanimidad cambiar el sistema de descensos de la Liga Profesional: perderán la categoría dos clubes en lugar de los tres que estaban previstos a comienzos de temporada. Después de la reforma acordada este jueves, caerán a la primera Nacional el equipo de peor promedio en las últimas tres campañas y el que quede en la última posición en la tabla general. En caso de ser el mismo, bajará el penúltimo del año calendario.

AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto. En los próximos días, el comité ejecutivo de cambiará también el régimen de la Primera Nacional, sobre la cual tiene potestad y para lo que no será necesario llamar a una asamblea. La idea de los dirigentes es eliminar uno de los tres descensos (el que debían dirimir los penúltimos de las dos zonas) y que entonces la principal categoría del ascenso quede establecida con 38 participantes.

La asamblea extraordinaria en el predio Messi

Por más que algunos clubes habían adelantado en los últimos días que se oponían a la medida de reestructurar la cantidad de descensos cuando ya habían transcurrido 20 fechas de la Liga –y está desarrollándose la jornada 21–, AFA siempre tuvo claro que tenía la mayoría necesaria para realizar la modificación estatutaria, y que no habría problemas en conseguir tres cuartas partes del total de los votos necesarios para cambiar un artículo del estatuto. Eso ocurrió este jueves en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, y sin que los periodistas acreditados tuvieran acceso al estadio de futsal, donde se realizó la reunión.

El punto 5 del orden del día, correspondiente a los descensos y ascensos desde la Liga Profesional, fue aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos negativos. Lo mocionó Roberto Tucker, de Banfield. Y lo apoyó Gustavo Mendelovich, de Huracán.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, flanquea entre otros dirigentes a Chiqui Tapia, en la tarde en la que se decidió, en medio de la competencia, eliminar uno de los tres descensos.

Claudio “Chiqui Tapia abrió la reunión, ante 44 delegados presentes sobre los 46 totales, ya que estaban ausentes el de Atlético Tucumán, que llegó más tarde, y el de Talleres, de Córdoba. “Les agradezco la presencia a los miembros de la Inspección General de Justicia. Gracias por asistir a esta asamblea extraordinaria. Hace apenas un mes, gracias a la gran predisposición de los dirigentes del fútbol argentino, hemos tenido la posibilidad de ser sede del Mundial Sub 20. Felicitar a cada uno de los clubes que han sido anfitriones de las 23 selecciones que nos han visitado. El fútbol argentino ha mostrado la capacidad que tiene para realizar en tiempo récord el mundial, para los que pensamos y queremos demostrar que tanto Argentina como Uruguay, Chile y Paraguay podemos llegar a ser sede del Mundial 2030″.

Y continuó, hablando de la visita de Gianni Infantino, el máximo directivo de FIFA, al país: “El presidente quiere agradecer por haberlo hecho sentirse en su casa. Los que estuvieron en la cena y en la finalización del Mundial Sub 20 como en la reunión de la Liga y en el partido de fútbol en Argentinos Juniors junto al staff de FIFA pudieron ver que se sintió muy bien. Se fue con un concepto muy alentador para la representatividad que tiene nuestra dirigencia. Nos tiene que llenar de orgullo. Tuvimos la posibilidad de mostrarle al mundo que la Argentina pudo ser sede en tiempo récord. Nuestras competencias se desarrollaron al mismo tiempo. En lo deportivo nos habría gustado estar en La Plata. Para el proyecto de selecciones también fue muy importante. Cinco competencias al mismo tiempo sólo pueden ser realizadas en un país tan futbolero como Argentina. No es nada fácil”.

Tapia y Gianni Infantino en la cancha de Argentinos Juniors, cuando el presidente de FIFA visitó Argentina por el Mundial Sub 20.

Además, Tapia mandó un mensaje al gobierno nacional: “Agradecerles a las autoridades: al ministro de Deporte, Matías Lammens; al de Economía, Sergio Massa. A todos los que acompañaron esta iniciativa. Al presidente [de Conmebol] Alejandro Domínguez. En lo deportivo, también contentos. Que Uruguay haya salido campeón ante una selección europea sigue hablando bien de nuestro fútbol. Agradecerles a cada uno de ustedes por el acompañamiento”.

El dirigente sanjuanino también habló a futuro: “Ésta es una asamblea para renovar el compromiso de los miembros que siempre acompañan. Tenemos que seguir trabajando de esta manera, consolidando el trabajo en equipo. Lo más importante es trabajar todos juntos, con un objetivo en común. De cara a todo lo que se venga nos van a encontrar de la misma manera: trabajando juntos, convencidos de lo que queremos”.

Los argumentos de AFA

Desde las oficinas sobre la calle Viamonte argumentan que los 28 clubes en la primera A (y no la disminución progresiva hasta los 22 en 2029) se alinean con una tendencia que viene desde FIFA y Conmebol. “Tanto el Mundial como las copas internacionales de Conmebol van hacia más equipos. ¿Por qué, entonces, la AFA habría de ir en sentido contrario?”, se preguntan. Y agregan: “No era serio armar un torneo con 27 equipos y tres descensos”, aluden a cómo habría sido el caso del año próximo.

Además, los impulsores de la medida, que beneficiará sobre todo a los clubes que tienen más bajos promedios, les responden a quienes piensan que esta decisión carece de seriedad: “Si los descensos estuvieran consumados y se hiciera un cambio, ahí sí sería poco serio. Pero en esta instancia, cuando aún no llegamos al 50 por ciento de la temporada, no afecta a nadie el cambio y no modifica algo que traiga consecuencias”.

Los beneficiados

Para entender a quiénes alcanza la decisión tomada este jueves por la asamblea de la AFA hay que mirar las dos tablas: la anual de puntos y la de promedios, que toma las últimas tres temporadas. En ambas tablas el peor ubicado es Arsenal. Con la nueva disposición, el otro conjunto que descendería a la Primera Nacional sería Banfield, el penúltimo en la anual. Instituto, de Córdoba, penúltimo en el escalafón de los promedios, se salvaría.

El arquero de Arsenal, Alejandro Medina, se entusiasmó ante la posibilidad de esta modificación, antes de que ocurriera. “Si quitan un descenso, nos vamos a salvar. Es egoísta lo que voy a decir, pero si quitan un descenso será un beneficio para nosotros. Nos vendría bárbaro para seguir creyendo en que hay esperanzas de salvarnos”, dijo Medina en DSports Radio. También Platense, Sarmiento y Central Córdoba, otros de los complicados por su rendimiento en 2021, 2022 y 2023, se ven algo aliviados por esta quita de uno de los descensos por promedios.

