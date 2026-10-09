Orlando City SC vs. Columbus Crew, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Orlando City SC y Columbus Crew correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Inter.co Stadium de Orlando, Florida.

El presente de ambos equipos

Orlando City SC llega al compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber sufrido una caída por 4-2 ante Philadelphia Union en su última presentación. Por su parte, Columbus Crew arriba con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Inter Miami CF en el duelo anterior.

Números a tener en cuenta

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a su última actuación: mientras el equipo local busca cerrar su racha negativa defensiva tras el último encuentro, la visita llega con la confianza de haber sumado tres puntos ante un rival directo.

Lo que está en juego

Para Orlando City SC, el objetivo principal es volver a sumar de a tres ante su gente y escalar posiciones en la tabla. Columbus Crew, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su reciente triunfo para consolidarse en los puestos de privilegio de la liga estadounidense.