Orlando City SC vs. Columbus Crew, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Orlando City SC recibe a Columbus Crew en la jornada 29 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Orlando City SC y Columbus Crew correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Inter.co Stadium de Orlando, Florida.
El presente de ambos equipos
Orlando City SC llega al compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber sufrido una caída por 4-2 ante Philadelphia Union en su última presentación. Por su parte, Columbus Crew arriba con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Inter Miami CF en el duelo anterior.
Números a tener en cuenta
El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a su última actuación: mientras el equipo local busca cerrar su racha negativa defensiva tras el último encuentro, la visita llega con la confianza de haber sumado tres puntos ante un rival directo.
Lo que está en juego
Para Orlando City SC, el objetivo principal es volver a sumar de a tres ante su gente y escalar posiciones en la tabla. Columbus Crew, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su reciente triunfo para consolidarse en los puestos de privilegio de la liga estadounidense.
- 1
La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”
- 2
En la noche de los agradecimientos, Messi pidió un compromiso
- 3
Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta
- 4
Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River