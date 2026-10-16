Orlando City SC vs. D.C. United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Orlando City SC y D.C. United, correspondiente a la jornada 31 de la MLS 2026, se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, a partir de las 20.30 h.

El momento de los equipos

Orlando City SC llega a este compromiso tras igualar 3-3 ante Toronto FC en su última presentación, buscando recuperar terreno en la tabla de posiciones. Por su parte, D.C. United arriba al duelo con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-1 frente a New York Red Bulls en su fecha anterior.

Estadísticas del enfrentamiento

Ambos conjuntos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras el local intentará cortar su racha de empates, el equipo visitante buscará prolongar su buen presente tras el triunfo obtenido frente a su último rival, consolidando su desempeño en esta etapa definitoria de la temporada.

Lo que está en juego

El resultado de este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. Orlando City SC necesita sumar de a tres en casa para escalar en la clasificación, mientras que D.C. United intentará aprovechar el envión anímico de su última victoria para mantenerse en la disputa por las posiciones de privilegio en la tabla de la MLS.