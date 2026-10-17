Osasuna vs. Racing de Santander por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Osasuna y Racing de Santander correspondiente a la jornada 9 de la Liga de España 2026 se disputará este domingo 18 de octubre a las 09.00 h en el estadio El Sadar, ubicado en la ciudad de Pamplona.

El momento de los equipos

Osasuna llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras la dura derrota sufrida en su última presentación ante el Real Betis por 5-2. Por su parte, el Racing de Santander busca sumar de a tres luego de igualar 2-2 en un disputado encuentro frente al Valencia en su reciente fecha.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos saltarán al campo de juego del estadio El Sadar con la intención de imponer condiciones en el certamen. Mientras que el equipo local intentará hacer valer la localía para revertir la imagen dejada en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará aprovechar la inercia del empate obtenido para escalar posiciones en la tabla.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos equipos, ya que una victoria permitiría ganar confianza en la primera mitad del torneo. Osasuna necesita sumar para estabilizar su andar, mientras que Racing de Santander aspira a consolidar su rendimiento fuera de casa en una competencia que muestra gran paridad en la zona media de la clasificación.

Todo lo que hay que saber

Osasuna vs. Racing de Santander

Hora: las 09.00 h

Partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.