Con respeto, Oscar Ruggeri fustigó la labor de Alfaro en Boca

24 de octubre de 2019 • 10:51

La frase que hizo más ruido tras la eliminación de Boca ante River por la Copa Libertadores fue pronunciada por Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa. "Ahora pienso en tratar de terminar con estos jugadores los partidos que faltan de la mejor manera posible y después irme a mi casa a recuperar mi vida", dijo el ex DT de Huracán. A partir de ese pensamiento se multiplicaron las voces -en general en contra- y Oscar Ruggeri dio una dura opinión en el programa 90 minutos de Fútbol, de Fox Sports, aunque a la vez sintió haber vivido una situación similar a la del DT xeneize: "Me siento a escuchar a Alfaro y estoy identificado con lo que me pasó a mí, que tomé la decisión de no dirigir más y estar en este lugar como estoy hoy. De pronto le cayó Boca, porque por ahí me dice Florentino Pérez, 'Real Madrid', y yo te digo 'ah, mierda, el Real Madrid, me voy a dirigirlo'. Y me voy de la misma manera que dije antes: no estoy preparado, pero me voy, ¿cómo no voy a agarrar el Real Madrid?".

Luego, el campeón del mundo en México 1986 hizo un crítica directa contra Alfaro: "Para mí no está preparado para todo. Es lo que siento, por lo que dijo, 'me quiero ir a recuperar mi vida'. Boca lo superó, como la Selección lo superó a Sampaoli, cuando estábamos todos convencidos de que era el mejor entrenador previo al Mundial. Y después de las cosas que escuchamos, ¿qué dijimos? Se le vino el tsunami encima. Porque es así", justificó.

Y continuó: "Porque yo digo que en estas carreras hay que estar muy bien preparado y no llevar a un amigo: 'Vamos a dirigir'. No, los que están al lado tienen que estar recontramil preparados, porque te tienen que decir 'no, te estás equivocando'. No es un novato, pero te pasa, porque te pasa; Boca es muy grande y te supera. No te da la cabeza porque no podés ir a la cancha de River y jugar de la manera que lo hizo. Porque cuando empató el 0-0 todos acá dijeron: 'Sacó el resultado que quería Alfaro, está bárbaro'. ¡Era Boca y empató 0-0 recontramil colgado del travesaño!", dijo el Cabezón.

El ex defensor continuó: "Se la perdonaron porque empató 0-0 con River en el Monumental, pero no se la pueden perdonar, porque vos le tenés que jugar de igual a igual al clásico rival. Si Boca iba a a jugar de igual a igual el otro día, en el 2-0, no sé qué pasaba. Los de River están preparados, ensayados, pero a la hora de cambiarte igual te transpiran las manos, los pies, transpira todo, ¿eh? Se equivocó en el partido de ida, total", fue lapidario, poniendo el foco en los planteos del ex DT de Quilmes y Arsenal en el Monumental, tanto por Superliga como en la Libertadores".

Ruggeri siguió, respetuoso, pero contundente: "Mirá que lo respeto como tipo, me encontré en los mundiales, charlamos, es un tipo bárbaro, que te habla bien, seguro, pero no lo veo seguro para dirigir a estos equipos. Para dirigir a este equipo. Hoy, cuando lo escucho, me da la razón, porque no puede decir eso de 'ahora me voy a mi casa a recuperar la vida'. ¿Qué quiere decir? Que se la jugó a ver qué pasaba, es Boca".

Y volvió al ejemplo del Real Madrid para perfilar lo que pudo haber sucedido en el vestuario del conjunto xeneize: "Como que me llegue una oferta del Real Madrid a mí, y yo me voy, es el Real Madrid. ¿No estás preparado? Qué me importa, me llamó Florentino Pérez, me mando con los jugadores que tengo. Y después te tenés que parar enfrente de los jugadores del Real Madrid y decirles 'vamos a jugar de esta manera, en Barcelona vamos a meternos todos atrás a ver si sacamos un empate'. ¡Te matan esos pibes! Ya te marcan. El jugador es así, te marca. ¿Por qué? Yo sé que por ahí soy inferior a River, pero tengo la camiseta de Boca. Voy a la cancha de River y quiero ganarles, qué me importa. El jugador te interpreta".