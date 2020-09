Oscar Ruggeri criticó la actitud de algunos jugadores de Binacional ante River

Oscar Ruggeri criticó la actitud de los defensores de Binacional frente a River Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 13:55

El exfutbolista Oscar Ruggeri se indignó con la actitud que mostraron en la cancha algunos jugadores de Binacional, en su partido del martes por la noche frente a River Plate, donde el conjunto argentino se impuso por 6-0.

Todo sucedió en el programa 90 Minutos de Fútbol, cuando los otros dos exjugadores del envío, Sebastián Domínguez y Carlos "Cai" Aimar, realizaban un análisis táctico del encuentro disputado en el estadio Nacional de Perú, en el que destacaron las opciones de pase con las que contaban los volantes de River por el furioso avance de sus laterales a posiciones de ataque; posibilitados, en buena medida, por la desidia del rival.

En esa instancia, y con las elocuentes imágenes en pantalla, Ruggeri fue invitado por el exdefensor de Vélez Sarsfield a participar del segmento junto con sus colegas, ante su inocultable deseo de marcar la falta de movimiento en algunos futbolistas del conjunto peruano: "¿Cómo no va a estar el lateral allá? Miren dónde está el equipo de ellos. ¡Están todos defendiendo adentro del área! ¿Cómo no van a estar todos ahí?", se preguntó primero el Cabezón.

Y con otra imagen de fondo, agregó: "Este cabeza que está caminando y mirando el partido, ¿no puede venir acá a marcar? ¡Ayudá, están todos corriendo! Hay que darle un cachetazo. Mirá cómo está caminando. Por lo menos, a la altura de la pelota ponete", le pidió a uno de los futbolistas del equipo de Desaguadero.

"Mirá cómo están parados estos tres de azul. Te pido por favor. Uno que está volviendo allá, pobrecito. Ese está paseando ahí. Es el campeón de Perú, le están tirando centros de la derecha y la izquierda. Venían centros de allá y de acá. ¿A quiénes marcan estos dos?", volvió a cuestionar el campeón con la selección argentina en México '86.

Finalmente, el exentrenador dio una lección sobre cómo se debe marcar a un rival: "A mí me enseñaron que si yo te marco a vos, te tengo que tocar para tenerte. Una vez que te toco, miro la pelota: pero te toco. Si yo no toco nada, te perdí, me hiciste el gol", cerró.