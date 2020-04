Pablo Pérez habló sobre su insulto a la hinchada de Boca: "Me dejó expuesto"

Pablo Pérez, por entonces capitán de Boca, le grita eufórico a la platea baja de la Bombonera, ante la mirada impávida de Cristian Pavón. Fue en un partido ante Talleres de Córdoba por el torneo local Fuente: Archivo - Crédito: FotoBAIRES

El volante de Newell's Old Boys, Pablo Pérez , habló con el programa 90 Minutos de Fútbol y se refirió, entre otras cosas, a la ocasión en la que insultó a la hinchada de Boca tras marcar un gol en el último minuto ante Talleres de Córdoba. La imagen del por entonces capitán eufórico mirando a la platea y haciendo el gesto de "hablen" se hizo viral en redes sociales en aquel 2018.

"Fue una situación que me dejó expuesto con la gente. Se venía hablando mucho de lo que hacía dentro de la cancha y sentía que tenía la lupa puesta sobre mí. Si hoy me tocara vivir esa situación, lo manejaría diferente ", confesó el excapitán xeneize en diálogo con el Pollo Vignolo . Luego, agregó: "Me jugó la presión encima. En el momento, no la puede manejar. Era capitán desde hacía un año y medio".

Ese partido, que Boca ganaría agónicamente ante la "T" en La Bombonera, le permitiría al equipo de Guillermo Barros Schelotto estirar nueve puntos su ventaja sobre el escolta. Finalmente, el equipo azul y oro lograría su objetivo y se coronaría campeón del torneo local por segunda vez consecutiva.

Sobre sus gestos, el jugador rosarino había explicado después del partido: "Hoy fue uno de los peores partidos que jugué. Me sentía muy impreciso, y hacer un gol tan importante me dio alegría. Hoy era el partido del campeonato, porque fueron tres semanas muy duras y ganar así es un premio para todos nosotros. Se lo dedico a mis viejos, que vinieron a visitarme y me trajeron suerte".

