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Palmeiras - Fluminense: horario, TV y formaciones del partido de vuelta la semifinal de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Palmeiras vs. Fluminense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Fluminense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Nubank Parque, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Palmeiras viene de ganar ante Fluminense por 2-1 mientras que Fluminense llega de perder ante Palmeiras por 2-1.

Todo lo que hay que saber

  • Palmeiras vs. Fluminense
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 18 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Palmeiras y Fluminense en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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