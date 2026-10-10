Palmeiras vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y Corinthians correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 11 de octubre a las 17.30 h. El clásico paulista tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El momento de los equipos

Palmeiras llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Bahia en su última presentación. Por su parte, Corinthians atraviesa una realidad diferente, ya que buscará recuperarse en el clásico luego de caer 2-1 ante Internacional en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente marca una disparidad en la confianza de ambos planteles tras sus últimos resultados. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer su localía en el Nubank Parque para estirar su racha positiva, el equipo visitante llega con la urgencia de sumar puntos tras el traspié sufrido frente al Inter, lo que añade mayor tensión estadística a este cruce tradicional del fútbol brasileño.

Lo que está en juego

Este duelo, marcado por la histórica rivalidad entre ambos clubes, representa un choque crucial para las aspiraciones de cada institución en la recta final de la temporada. Para Palmeiras, el objetivo es consolidar su posición tras el reciente triunfo, mientras que para Corinthians el partido es fundamental para revertir el impacto de la última derrota y escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A.