Palmeiras vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Llega uno de los encuentros más esperados: Palmeiras frente a Corinthians en la jornada 30 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Palmeiras y Corinthians correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 11 de octubre a las 17.30 h. El clásico paulista tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.
El momento de los equipos
Palmeiras llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Bahia en su última presentación. Por su parte, Corinthians atraviesa una realidad diferente, ya que buscará recuperarse en el clásico luego de caer 2-1 ante Internacional en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
El desempeño reciente marca una disparidad en la confianza de ambos planteles tras sus últimos resultados. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer su localía en el Nubank Parque para estirar su racha positiva, el equipo visitante llega con la urgencia de sumar puntos tras el traspié sufrido frente al Inter, lo que añade mayor tensión estadística a este cruce tradicional del fútbol brasileño.
Lo que está en juego
Este duelo, marcado por la histórica rivalidad entre ambos clubes, representa un choque crucial para las aspiraciones de cada institución en la recta final de la temporada. Para Palmeiras, el objetivo es consolidar su posición tras el reciente triunfo, mientras que para Corinthians el partido es fundamental para revertir el impacto de la última derrota y escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A.
- 1
Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
La dura crítica de Nicolás Tagliafico al fútbol argentino abre el debate: ¿algo puede llegar a cambiar?
- 3
Patricio Baigorrotegui: “Ferro es un gigante dormido, el mandato histórico es estar en primera división”
- 4
Un evento amateur pudo más que Messi: la separación de la AFA de Tapia y River ya no tiene vuelta atrás