Paris Saint-Germain, un campeón completo, con fútbol y corazón para frenar a Barcelona

En una París socialmente estremecida desde el fin de semana por los desmanes causados por los enfrentamientos entre manifestantes y policías, el Parque de los Príncipes se presentó como una burbuja para el deleite futbolístico. Pocos partidos garantizan previamente el espectáculo. Uno de ellos es Paris Saint-Germain-Barcelona. Dos equipos con estilos similares, audaces, obsesionados por controlar la pelota, por la presión alta, por armar circuitos de juego fluidos, con cadenas de pase. Y al servicio de esas propuestas tan ambiciosas había un largo catálogo de figuras, de individualidades de primer nivel internacional.

Nada podía salir mal, y así lo confirmaron 90 minutos trepidantes, en un 4-2 de colección que siempre tuvo por delante a PSG en el marcador, pero con Barcelona llegando al empate en dos oportunidades. La segunda vez, a los 34 minutos del segundo tiempo, con una estupenda definición de Lamine Yamal, a la que el bicampeón de la Champions League respondió con otra ráfaga atacante.

El partido fue por la tercera fecha de la Liguilla de 36 equipos. Un choque de escasa influencia para el cómputo final de la clasificación, pero con un alto perfil futbolístico por el despliegue de ambos conjuntos. Ya al minuto de juego se contabilizaba un remate a un palo de Kvaratskhelia. De arranque quedaba en claro de qué venía la noche. Un constante ida y vuelta entre dos rivales que se resisten a ser dominados y que les impongan condiciones. Son rebeldemente valientes.

Desiré Doué marcó el primer gol de PSG Thibault Camus - AP

En el primer cuarto de hora, João Neves le ganaba el duelo individual a Pedri, pero todas las batallas eran con resultados parciales, porque al rato Pedri tomaba la batuta y modificaba el escenario del desarrollo.

Sorprendió la suplencia de Rodri. Antes del encuentro, Hansi Flick dio una explicación que luego cobraría más sentido a la luz de lo que fue la exigencia del encuentro: “Necesitamos cuidar a todos los jugadores, incluidos aquellos que han estado con la selección nacional. Rodri disputó los últimos tres partidos. Esta noche habría sido el cuarto”. El volante central ingresó en la última media hora.

Lo único negativo del partido fue el costo en lesionados, con un parte médico más abundante del lado de PSG. A los 20 minutos dejó la cancha Ousmane Dembélé con un dolor muscular; a los 27, Dani Olmo fue reemplazado con síntomas similares. Antes de los 15 minutos del segundo período, Luis Enrique se vio obligado a realizar otras dos variantes por razones físicas, con las salidas de Marquinhos y Kvaratskhelia, llevado en andas por dos asistentes. PSG ya no contaba con Nuno Mendes desde días previos.

Lamine Yamal, autor de un golazo, maniobra entre Doué y Joao Neves Thibault Camus - AP

Barcelona llegaba a la cita con un pleno de triunfos en la temporada -nueve por la Liga de España y dos por la Champions League- y un promedio de goles superior a cuatro por encuentro. Paris Saint-Germain había empezado a defender el título en Europa con un 6-1 a Slovan Bratislava y un 4-2 de visitante a Manchester City, mientras que en la Ligue 1 encarriló un comienzo más irregular de lo habitual.

Estos dos equipos entienden el fútbol desde el riesgo y el coraje. La marcha arrasadora de Barcelona traía el lunar de que en casi todos los partidos concedía goles, ocultada por su opulencia ofensiva. Siempre hacía uno o más goles que el rival de turno. Pero frente a PSG, ese déficit defensivo se puede pagar caro, y más en un partido al que llegó sin el lesionado Eric García y un lateral izquierdo (Xavi Espart) de 19 años.

En un choque con un total de 40 remates (22 -15 al arco- de PSG y 18 -5- del Barça), el gol se demoró en llegar. Fue a los 38 minutos del primer tiempo, a partir de un pase de Yamal interceptado por el ubicuo João Neves, que cedió a Desiré Doué para definir con un remate desde fuera del área. A esa altura, el arquero Joan García ya tenía trabajo a destajo con varias tapadas, un par ante su excompañero hasta hace un par de meses, Ferran Torres, que había sustituido a Dembélé.

Lucas Hernández marcó de cabeza el segundo gol de PSG Thibault Camus - AP

En la segunda etapa, una proyección de Espart encontró una débil oposición de Safonov y Barcelona se puso 1-1. PSG también demostró poderío en el juego aéreo con el cabezazo de Lucas Hernández para conectar el córner de Doué.

PSG tuvo un momento de desestabilización con dos cambios por lesión en un mismo minuto. Yamal demostró por qué es un candidato al Balón de Oro con una exquisita definición para el 2-2. Quedaban 11 minutos y el panorama parecía favorable a Barcelona, que solo lamentaba que Raphinha no haya regresado de la lesión con el registro goleador que traía.

Pero además de fútbol, PSG también tiene corazón de campeón. El único resultado que lo conforma es la victoria, en cualquier circunstancia. Y la consiguió con dos goles de sus volantes, que asaltan el área rival con vocación de delanteros. Vitinha, uno de los mediocampistas más completos de la actualidad, puso el 3-2 a los 36 minutos. Le dolió el golpe a Barcelona, que volvió a abrirse ante la enésima proyección de Hakimi, asistente de la entrada de Fabián Ruiz por el segundo palo.

“Masacre a la parisina”.



El tifo de los ultras del PSG para recibir al Barça. pic.twitter.com/DDMBVEkCE2 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 20, 2026

“Tengo a los mejores jugadores del mundo, no hay mejores que los míos. Veo al PSG como siempre. Este es nuestro estilo, agresivo. Con nuestros aficionados es más fácil presionar. Sentimos la energía de nuestra parcialidad. Estamos convencidos de que es el mejor camino para ganar partidos”, expresó Luis Enrique, sobre un ambiente en el que antes del comienzo del encuentro se desplegó en una cabecera una inmensa bandera con la inscripción “masacre a la parisina”, sobre la imagen de un hincha de PSG con una motosierra que destroza el escudo de Barcelona. En el campo, dos equipos construyeron un partidazo.