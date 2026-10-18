Partidos de hoy domingo 18 de octubre: horarios y por dónde ver en vivo online

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Hay actividad en el Torneo Clausura, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, entre otras competencias
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Este domingo habrá fútbol de alto vuelo en todo el mundo. Se juega una nueva fecha en varios de los torneos más importantes: el Torneo Clausura, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, entre otras competencias. El minuto a minuto de cada partido, con estadísticas actualizadas en tiempo real, está disponible en canchallena.com.
En el certamen argentino todos los flashes estarán puestos en el Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, que se disputa en el Cilindro a partir de las 14.45. Más tarde, desde las 16, San Lorenzo visita a Estudiantes de La Plata en otro de los duelos destacados del día y por último, a las 20.15, River se enfrenta a Belgrano en el Gigante de Alberdi.
En Inglaterra, habrá presencia argentina en tres compromisos. A las 10 (horario argentino), el Crystal Palace de Walter Benítez visitará a Brighton, y el Manchester United de Lisandro Martínez hará lo propio ante Leeds United. Más tarde, a partir de las 12.30, el Nottingham Forest de Nicolás Domínguez recibirá a Arsenal, el último campeón.
En España, el duelo más destacado de este domingo será el que ponga frente a frente a Real Madrid y Sevilla a las 16. En Italia, en tanto, se jugarán tres partidos más que destacados: Fiorentina vs. Como a las 10, Milan vs. Atalanta a las 13 y Juventus vs. Lazio a las 15.45. En el primer encuentro dirán presente Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino en el local, y Nico Paz y Máximo Perrone en el visitante. En el último, Nicolás González vestirá la camiseta de la Vecchia Signora.
En Alemania, por ejemplo, el Bayer Leverkusen de Facundo Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández recibirá a Friburgo. Por último, en Francia, se destacan los siguientes juegos: Angers vs. Olympique de Marsella, Lorient vs. Mónaco, Paris FC vs. Stade Rennes y Lyon vs. Niza. No habrá presencia argentina en territorio galo ya que Nicolás Tagliafico, futbolista de Lyon, está lesionado.
Partidos de este domingo 18 de octubre en las principales ligas
Torneo Clausura
- 14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports
- 18: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
- 20.15: Belgrano vs. River (Zona B) - ESPN Premium
Premier League
- 10: Bournemouth vs. Sunderland - Disney+ Premium
- 10: Brighton vs. Crystal Palace - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 10: Leeds United vs. Manchester United - Disney+ Premium
- 12.30: Nottingham Forest vs. Arsenal - ESPN 3 y Disney+ Premium
LaLiga
- 9: Osasuna vs. Racing de Santander - ESPN 3 y Disney+ Premium
- 11.15: Celta de Vigo vs. Deportivo Alavés - DSports
- 13.30: Málaga vs. Real Sociedad - DSports
- 16: Real Madrid vs. Sevilla - ESPN 3 y Disney+ Premium
Serie A
- 7.30: Udinese vs. Lecce - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 10: Fiorentina vs. Como - ESPN y Disney+ Premium
- 13: Milan vs. Atalanta - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 15.45: Juventus vs. Lazio - Disney+ Premium
Bundesliga
- 10.30: Bayer Leverkusen vs. Friburgo - Disney+ Premium
- 12.30: Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim - Disney+ Premium
Ligue 1
- 10: Angers vs. Olympique de Marsella - Disney+ Premium
- 12.15: Lorient vs. Mónaco - Disney+ Premium
- 12.15: Paris FC vs. Stade Rennes - Disney+ Premium
- 12.15: Le Havre vs. Auxerre - Disney+ Premium
- 15.45: Lyon vs. Niza - ESPN 3 y Disney+ Premium
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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