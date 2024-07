Pep Guardiola, en camino a un seleccionado mientras asegura que una figura del Manchester City no se irá

Escuchar

Terminadas las vacaciones, y de gira de pretemporada en los Estados Unidos, Pep Guardiola encara el último año de contrato que le queda en Manchester City, donde asumió en 2016. En mayo, tras conquistar la cuarta Premier League consecutiva -la sexta en los últimos ocho años-, reconoció que el desgaste del día a día en un club le estaba pasando factura. “La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Me quedaré la próxima temporada e iremos charlando con el club. Pero ocho, nueve años... ya veremos”, expresó cuando las celebraciones todavía se hacían oír en el Etihad Stadium.

En junio próximo, el catalán cumplirá 17 años casi ininterrumpidos como entrenador de primera división, desde que en 2008 debutó en Barcelona. La única pausa que se tomó fue de un año, para aprender alemán, tras salir del Barça en 2012 y asumir en 2013 en Bayern Munich. No le quedan títulos por ganar en el nivel de clubes. Seguramente necesitado de nuevos desafíos y de probar en una dinámica de trabajo diferente, Guardiola insinúa desde hace un tiempo que le interesaría hacerse cargo de un seleccionado nacional.

Guardiola estimó que no habrá muchos movimientos en el plantel de Manchester City Justin Setterfield - Getty Images Europe

En su primera conferencia de prensa en esta temporada, el director técnico se refirió al tema, tras elogiar a Javier Aguirre, que deja Mallorca para asumir en el seleccionado de México, con Rafael Márquez, desvinculado de Barcelona B, como ayudante de campo. “Ya lo he dicho más de una vez. No sé cuándo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a una selección. Esto lo he dicho muchas veces”, expresó Guardiola.

Las especulaciones apuntan a un cruce de caminos entre Guardiola y el seleccionado de Inglaterra, que está sin director técnico tras la salida de Gareth Southgate luego de la Eurocopa. Inglaterra aun no designó a un nuevo encargado y no tiene apuro en anunciarlo, en función de que los próximos compromisos serán por la Nations League, un torneo oficial de la UEFA, pero de rango inferior. Los dirigentes ingleses podrían esperar a que Guardiola finalice su vínculo con el City para tomar las riendas a un año del Mundial 2026.

El futuro de Guardiola será un tema recurrente durante el curso, se sucederán las consultas para conocer sus próximos pasos. La sensación es que, tomando sus palabras, será más “temprano” que “tarde” su desembarco en un seleccionado. Y hacerlo en Inglaterra aceleraría su adaptación por el profundo conocimiento que tiene de los jugadores que pueda llegar a convocar. De la formación titular en la Eurocopa y los que ingresaban habitualmente, todos se desempeñan en la Premier League, con las excepciones de Jude Bellingham (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern Munich).

Kevin De Bruyne seguirá en Manchester City, aseguró Guardiola PAUL ELLIS - AFP

En los amistosos de pretemporada previstos ante Celtic, Milan, Barcelona y Chelsea, Guardiola no contará con Julián Álvarez, presente en los Juegos Olímpicos. Por ahora, no hubo avances en el interés de Atlético de Madrid por la Araña. Diego Simeone busca cubrir la salida de Álvaro Morata a Milan. Otro candidato es Niclas Füllkrug, delantero de Borussia Dortmund y autor de dos goles en la reciente Eurocopa.

El entrenador del City dio por tierra con los rumores de que Kevin De Bruyne se iba a Arabia Saudita, a Al Ittihad, el exequipo de Marcelo Gallardo. La posibilidad también fue alentada por el media-punta belga, pero Guardiola fue terminante: “Kevin no se irá”. Aseguró que el plantel no tendrá mucha renovación, y “se mantendrá en un 85/95 por ciento”. Agregó: “Es imposible e insostenible cambiar seis o siete jugadores. Estoy encantado con el plantel desde hace muchos años. No sé qué pasará en el mercado. Si alguien se va, hablaremos de eso”.

Una de las caras nuevas es Savio, el extremo de Girona, club que pertenece al City Group. De 20 años, el brasileño fue una de las revelaciones en la última Liga de España, al marcar nueve goles y dar 10 asistencias. En la Copa América marcó un gol en cuatro cotejos. “Puede jugar por ambas bandas y en el uno contra uno es devastador. Es joven, y traer uno o dos jugadores para mantener las cosas frescas es necesario”, lo describió Guardiola.

Rodri, campeón de la Premier League con Manchester City y de la Eurocopa con España; candidato al Balón de Oro JAVIER SORIANO - AFP

Concluidas las competencias de clubes y de seleccionados más importantes del año, se empiezan a vislumbrar los candidatos al Balón de Oro. Guardiola estima que uno de sus jugadores, el volante central Rodri, reúne los méritos suficientes: “Su consistencia es brutal. No puedo negar lo feliz que estaría si pudiera conseguirlo. Ya estar en carrera, ser nominado o ganar el Balón de Oro es fantástico. Para él, por supuesto, para su familia y amigos, pero también para Manchester City y toda la organización. Creo que nadie duda de que en España estuvo brillante en todos los aspectos, en cada partido. No es fácil ganar siete partidos de siete”.

LA NACION