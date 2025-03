Fabio Capello, leyenda italiana del fútbol, criticó con dureza a Pep Guardiola: “Su arrogancia le costó varias Champions”

Fabio Capello, el Sargento, leyenda del fútbol y exitosísimo entrenador en los ‘90 y 2000, es una voz autorizada. Por estas horas, de visita en Madrid por los premios Laureus, repasó la actualidad del mundo de la pelota, elogió a su compatriota Carlo Ancelotti y recordó los viejos tiempos en Real Madrid. Pero también ensayó una dura crítica hacia Pep Guardiola, el entrenador de Manchester City.

“Usted nunca ha sido muy guardiolista, ¿está disfrutando esta caída?”, le consultaron a Capello durante un reportaje en el diario El Mundo. El italiano, que en junio cumplirá 79 años, primero respondió: “No, no, para nada. Además yo valoró mucho a Guardiola como entrenador, ha hecho cosas maravillosas. Yo he vivido tres revoluciones en el fútbol, una cada 20 años o así: el Ajax de Cruyff, el Milan de Sacchi y el Barça de Guardiola. No tengo ningún problema en decirlo”.

Pep Guardiola consolando al croata de Manchester City, Mateo Kovacic, después de la derrota de este sábado por la Premier League ante Nottingham Forest DARREN STAPLES - AFP

Sin embargo, recordó un encontronazo que tuvo con Guardiola cuando ambos coincidieron en Roma, durante la temporada 2002/03: el italiano como DT, el español como futbolista. “No discutimos nada. El vino a decirme cómo tenía que hacer mi trabajo y yo le respondí: ‘Ponte a correr y luego hablas’. Es que andaba por el campo de juego y yo no iba a sacarlo antes que gente que tenía muchas cosas mejor que él -dijo Capello-. Sin más. Ahí se acabó el debate. ¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions que ganó con el City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Bayern Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: ‘No ganan los jugadores, gano yo’. Y esa arrogancia le ha costado varias Champions. Yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol” .

El DT Lionel Scaloni recibiendo el premio FIFA The Best en 2023 de manos de Fabio Capello Michel Euler - AP

Vaya sentencia... ¿Por qué Guardiola le hizo “daño” al fútbol? Capello, considerado uno de los entrenadores más prestigiosos de las últimas décadas, fue más allá: “Porque todo el mundo se ha pasado 10 años intentando copiarlo. Eso se ha cargado al fútbol italiano, que ha perdido su naturaleza. Yo decía: ‘¡Parad ya, no tenéis los jugadores de Guardiola!’. Además se impuso la idea absurda de que jugar bien sólo era eso. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque... ¡Ahora en el fútbol italiano el arquero juega la pelota! Un desastre y además un aburrimiento que ha espantado a mucha gente del fútbol, les basta con ver los highlights. ¿Para qué vas a ver 90 minutos de pases y pases horizontales sin lucha, sin carreras...? Por suerte el fútbol está cambiando. Lo ha cambiado, la primera, España al ganar la Eurocopa con dos extremos y jugando rápido”.

No son tiempos sencillos para Pep Guardiola en Manchester City Manu Fernandez - AP

Mientras tanto, en la actualidad, Manchester City sigue sin dar garantías: este sábado perdió 1-0 ante Nottingham Forest como visitante en la Premier League y peligra su posición en zona de Champions. El extremo Callum Hudson-Odoi anotó el gol de la victoria a siete minutos del final, para darle la alegría al conjunto local en la 28a. jornada del prestigioso campeonato inglés. El equipo de Guardiola no logrará su quinto título consecutivo y tiene una dura batalla por delante sólo para terminar entre los cinco primeros de la liga, lo que debería ser suficiente para clasificarse para la Champions League.

