Pep Guardiola y la sarcástica explicación sobre las acaloradas correcciones a uno de los jugadores de Manchester City en pleno campo de juego

Manchester City y Arsenal se enfrentaron el último domingo en el estadio Etihad siendo conscientes de que el empate no les servía, ya que un rato antes Liverpool se había trepado a la cima de las posiciones de la Premier League, con 67 puntos, al derrotar a Brighton por 2-1. Si bien el equipo conducido por Pep Guardiola acorraló a The Gunners en el segundo tiempo, no pudo quebrar el cero y ambos equipos se marcharon con un sabor amargo. Tras el encuentro, adelante de todo el público se produjo una situación que llamó la atención y que actuó como disparador de distintos análisis e ironías.

Pep Guardiola durante el empate 0-0 del City ante Arsenal, el domingo pasado en el estadio Etihad Agencia AP - AP

Guardiola ingresó en el campo de juego y protagonizó una acalorada conversación con el futbolista Jack Grealish , que había ingresado en el segundo tiempo. El entrenador español pareció corregirlo al futbolista inglés por varios errores cometidos durante el encuentro. La reacción molestó a un comentarista de la TV británica, que no dudó en criticar la actitud del extécnico de Barcelona.

“Deja eso para el vestuario. Todo es para las cámaras. Esto es ya tan aburrido. Vete al túnel, no deberías estar en el campo. Y luego irá y contará a todos lo que hicieron mal, por supuesto”, sentenciaron en la transmisión de TV mientras se veían las imágenes de Guardiola con el número 10 del City.

Las indicaciones acaloradas de Guardiola a Grealish

Durante la rueda de prensa previa al partido de este miércoles entre Manchester City (tercero en la Premier League, con 64 puntos) ante el Aston Villa (cuarto, con 59) del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, Guardiola fue consultado sobre esa situación acalorada con Grealish que, hace un tiempo, también se observó pero con el atacante noruego Erling Haaland y el mediocampista belga Kevin De Bruyne. Y el español recurrió a la ironía...

“Lo hago por las cámaras, por mi ego. Soy la persona más famosa del equipo , si estoy frente a la cámara puedo dormir porque tengo una satisfacción increíble”, dijo Guardiola, manteniendo la seriedad. “Siempre trato de criticar a los jugadores y hacerles sentir lo malos que son. Cuando Erling marca tres goles los halagos tienen que ser para mí, no para él. Los elogios siempre son para mí, no para los jugadores”, amplió Pep Guardiola, sarcástico.

Las respuestas irónicas de Guardiola

Llamó la atención que el domingo frente a Arsenal, pese a que el City carecía de creatividad ofensiva y profundidad, no utilizara ni un minuto a Julián Álvarez . El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 hizo la entrada en calor en el segundo tiempo, pero luego se sentó en el banco y no ingresó.

A la Premier League 2023/24 le restan ocho fechas, pero Liverpool (67 unidades), Arsenal (65) y Manchester City (64) deben su juego de la jornada número 29, por lo que tienen por delante nueve encuentros y, en consiguiente, 27 puntos a conseguir como máximo. En ellos no se enfrentarán entre sí porque ya disputaron sus partidos de la primera y segunda ronda.

