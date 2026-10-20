Perlitas de Champions League: los insólitos errores de los dos cracks y el golazo de Cherki, que hizo pasar de largo a un rival

Se disputaron los primeros duelos de la tercera fecha de la etapa de liga de la Champions League. Con grandes encuentros, además de una noche repleta de goles, como es costumbre, también hubo perlitas. Los grandes jugadores también se equivocan: Virgil Van Djik y y Lamine Yamal cometieron errores que luego terminaron en goles de su rival. Además, Rayan Cherki marcó un verdadero golazo en el triunfo de Manchester City. Y el dato negativo llegó con el ecuatoriano Willian Pacho, que recibió una dura patada en la cabeza.

Liverpool sufrió ante Villarreal en Anfield. Le ganó 4 a 3, con un doblete de Alexis Mac Allister, pero el equipo español empezó ganando el duelo. Se jugaban cuatro minutos, cuando el Submarino amarillo abrió el marcador y lo más llamativo es que anotó después de un insólito error de un futbolista con mucha jerarquía.

Renato Veiga envió un centro frontal al sector ofensivo y el defensor Virgil Van Dijk la bajó con la cabeza. Sin embargo, el despeje del defensor neerlandés le quedó al delantero rival Georges Mikautadze, que de zurda puso el 1 a 0. Luego, el equipo inglés supo revertir el resultado y se quedó con la victoria.

Como era de esperar, hubo un cruce de máxima jerarquía: PSG derrotó 4 a 2 a Barcelona en un verdadero partidazo disputado en Francia. Los locales se pusieron en ventaja a los 38 minutos del primer tiempo ante el conjunto culé, gracias al gran gol de Desiré Doue.

Sin embargo, el tanto del equipo francés llegó por una mala salida defensiva protagonizada por Lamine Yamal. El número 10 del Blaugrana quiso salir jugando en posición de lateral por la derecha con un pase hacia el medio, sin advertir que Vitinha estaba en ese lugar y de cabeza le dio la pelota a quien luego convirtió el tanto de la victoria parcial del cuadro francés.

¡UN ERROR QUE COSTÓ CARO! Lamine Yamal se equivocó en la salida con un mal pase hacia el medio, Neves la recuperó y Doué definió con mucha calidad para el golazo del PSG ante Barcelona.



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En el mismo encuentro, cuando se jugaban los 41 minutos de la primera parte y con PSG en ventaja por 1 a 0, Barcelona tenía la pelota en el ataque y, en un intento por definir, Fermín López se estiró para rematar al arco. El defensor Willian Pacho se jugó la vida por salvar esa pelota y se arrojó de palomita para cabecear. En ese momento, el atacante le pegó una patada con los tapones en la cabeza y el ecuatoriano quedó con un gran hematoma producto del golpe.

Finalmente, el equipo parisino logró la victoria que le permite seguir como líder y con puntaje ideal en la Champions. Además, le quitó el invicto al conjunto catalán en esta temporada.

¡IMPACTANTE! Atención al chichón que le quedó a Willian Pacho tras recibir este fuerte golpe de Fermín Lopez.



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Manchester City se recuperó tras la derrota ante PSG de la semana pasada y derrotó 5 a 1 a AEK Atenas. Elliot Anderson, Phil Foden (por triplicado) y Rayan Cherki marcaron los goles, pero el que se robó las miradas fue el tercer tanto, el del francés. Se jugaban 12 de la segunda parte cuando Allan envió un centro pasado y la pelota le quedó a Foden, que de primera jugó para Cherki. El mediocampista creativo amagó a rematar de derecha y, con un enganche de taco, hizo pasar de largo al hondureño Kervin Arriaga. La pelota le quedó para la zurda y la colocó contra el segundo palo. Una joya del francés, que en esta temporada ya lleva seis goles en 11 partidos. Los ingleses, que tuvieron a Enzo Fernández como titular, pudieron recuperarse tras la caída de la semana pasada contra PSG y suman seis unidades.

CASI HACE PASAR DE LARGO A LA TRANSMISIÓN TAMBIÉN... Cherki demostró toda su calidad para acomodarse la pelota, hacerse su espacio y abrir el pie zurdo en el gol del City al AEK.



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Otro de los grandes partidos de la jornada de la Champions fue la victoria de Napoli por 4 a 3 ante el siempre complicado Bodo/Glimt.

En una noche rebosante de goles, los italianos les ganaban a los noruegos desde el inicio. El reloj no llegaba a marcar el minuto cuando Leonardo Spinazzola llegó por izquierda y mandó un gran centro al área. En esa ubicación estaba Matteo Politano, que la agarró de volea y de zurda para poner el 1 a 0 a los 54 segundos.

¡NAPOLI GOLPEÓ AL MINUTO DE PARTIDO CON UN GOLAZO! Politano se soltó de la marca, sacó un zurdazo espectacular y marcó este hermoso gol ante Bodo/Glimt. ¡Qué arranque!



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El equipo napolitano ganó su primer partido en la competencia. Además, sumó sus primeros puntos porque había perdido en sus dos primeras presentaciones.

La actividad de la tercera fecha de la Champions League continuará este miércoles con los nueve duelos restantes de la tercera fecha de la etapa de liga. Entre todos los partidos se destacan Como vs. Manchester United, Real Madrid vs. RB Leipzig y Bayern Munich vs. Arsenal.