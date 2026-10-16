Saltar al contenido principal
LA NACION

Philadelphia Union vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC en la jornada 31 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Philadelphia Union vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Philadelphia Union vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Philadelphia Union y Charlotte FC correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 15.30 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Philadelphia Union llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Chicago Fire FC en su presentación anterior. Por el contrario, Charlotte FC atraviesa un presente irregular, habiendo caído recientemente por 3-1 ante Columbus Crew.

Números que anticipan el duelo

El partido pone frente a frente dos realidades opuestas tras sus últimos resultados. Mientras que el conjunto de casa busca capitalizar la inercia positiva de su reciente triunfo, el equipo visitante intentará recuperar terreno tras el traspié sufrido en su último encuentro fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Philadelphia Union, sumar de a tres es fundamental para fortalecer su posición en la recta final del torneo. Charlotte FC, por su parte, necesita una victoria inmediata para revertir la imagen dejada en la jornada previa y mantenerse competitivo en la tabla de posiciones.

LA NACION
MLSFútbol exteriorEstados UnidosFútbol InternacionalServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Jesus y Dios debaten qué hacer con Cristiano Ronaldo y su difícil despedida
    1

    CR7 y la crisis de su retiro: cuando Jesus y Dios debaten que hacer con Cristiano

  2. Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026: nominados y favoritos
    2

    Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

  3. Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para jugar esta noche para Estudiantes frente a Flamengo: recurrirán al TAS
    3

    Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para jugar en Estudiantes frente a Flamengo

  4. El fuerte reclamo de Otamendi a Beltrán en el empate de River con Sarmiento
    4

    El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “¡Salí una vez!”