Philadelphia Union vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Philadelphia Union y Charlotte FC correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 15.30 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Philadelphia Union llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Chicago Fire FC en su presentación anterior. Por el contrario, Charlotte FC atraviesa un presente irregular, habiendo caído recientemente por 3-1 ante Columbus Crew.

Números que anticipan el duelo

El partido pone frente a frente dos realidades opuestas tras sus últimos resultados. Mientras que el conjunto de casa busca capitalizar la inercia positiva de su reciente triunfo, el equipo visitante intentará recuperar terreno tras el traspié sufrido en su último encuentro fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Philadelphia Union, sumar de a tres es fundamental para fortalecer su posición en la recta final del torneo. Charlotte FC, por su parte, necesita una victoria inmediata para revertir la imagen dejada en la jornada previa y mantenerse competitivo en la tabla de posiciones.