Philadelphia Union vs. Real Salt Lake por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Philadelphia Union y Real Salt Lake, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan en un estado de forma positivo tras sus compromisos previos. Philadelphia Union afronta este desafío tras haber logrado una victoria por 4-2 frente a Orlando City SC. Por su parte, Real Salt Lake también arriba con confianza luego de imponerse ante New England Revolution con un marcador de 3-0.

Números que anticipan el duelo

El partido promete intensidad dadas las rachas ganadoras con las que llegan ambas instituciones. Mientras que Philadelphia Union buscará aprovechar la localía en el Subaru Park para mantener su efectividad goleadora tras la reciente victoria, Real Salt Lake intentará replicar el sólido desempeño defensivo y ofensivo demostrado en su último encuentro.

Lo que está en juego

El duelo resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la temporada 2026 de la MLS. Sumar de a tres puntos es vital para escalar posiciones en la tabla y consolidar el rumbo hacia los objetivos de fin de temporada, especialmente al tratarse de un enfrentamiento directo en la recta final de la competencia.