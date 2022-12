“Podría haber atajado más”: el desafiante mensaje de “Dibu” Martínez después de los penales y su cruce con un jugador de Países Bajos

escuchar

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, atajó hoy dos penales en la definición del partido de cuartos del Mundial Qatar 2022 contra Países Bajos, y se convirtió en una de las figuras del encuentro. “Pasamos porque tenemos hueves y pasión”, dijo después de la emocionante definición desde los once metros.

Además, el “Dibu” envió un desafiante mensaje. “Podría haber atajado más”, dijo sobre los penales. Antes del partido, el técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, había dicho que veía mejor a su equipo para los penales, y que la instancia podría ser una revancha del partido de Brasil 2014. Al final no fue así.

¡SE CALENTÓ EL DIBU!



Tras el triunfo en los penales, el arquero se cruzó con un jugador neerlandés. pic.twitter.com/3DdQnq2FzK — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

“Siento emoción. Esto lo hago por los 45 millones (de argentinos) que no pasan un buen momento económico, y darle alegría a la gente es lo mejor que tengo en este momento. Me llegaron dos veces en el final y el árbitro parecía que quería que nos empataran. Después los muchachos estaban cansados, sentí que los tenía que ayudar ahí y no pude. Gracias a Dios después atajé dos penales, que pudieron ser más. Tenemos huevos, pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones, estamos ilusionados”, remarcó el arquero que se destaca en Aston Villa de la Premier League.

Los jugadores de Países Bajos no se tomaron bien la nueva eliminación por penales. De hecho, después de los penales, durante el festejo alocado del seleccionado argentino, el “Dibu” tuvo un cruce con un jugador de Países Bajos.

El baile del Dibu Martínez después de atajar el segundo penal

La Argentina avanzó hoy a las semifinales del Mundial al vencer 4-3 en los penales a Países Bajos, tras un sufrido encuentro en el cual dejó escapar en los últimos minutos una ventaja de dos goles y debió esperar hasta el drama de desempate para celebrar.

En los penales, para la Argentina anotaron Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, mientras que para Países Bajos marcaron Teun Koopmeiners, Wout Weghorst y Luuk de Jong.

Emiliano Martínez se convirtió en héroe al tapar los primeros dos remates de la serie, a Virgil van Dijk y Steven Berghuis, mientras que Enzo Fernández falló el tercer remate para la “Albiceleste”.

LA NACION