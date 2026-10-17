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Por dónde pasan Atlético Tucumán vs. Rosario Central y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Grupo B se disputa este sábado a las 20 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Álvaro Carranza

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Ángel Di María sería titular y capitán de Rosario Central en la visita a Atlético Tucumán de este sábado
Ángel Di María sería titular y capitán de Rosario Central en la visita a Atlético Tucumán de este sábadoCopa Argentina

Este sábado se enfrentan Atlético Tucumán y Rosario Central en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Monumental José Fierro, a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Decano, que viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia de La Plata como visitante, se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos al igual que Banfield, al que supera por diferencia de gol (0 contra -4 del Taladro). El Canalla, por su parte, está segundo con 22 unidades, misma cantidad que Belgrano y el Lobo pero con mejor balance de tantos (+8 contra +7 del Pirata y +1 del conjunto platense). En la última jornada goleó 5 a 0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito.

Atlético Tucumán empató 1 a 1 con Gimnasia de La Plata en la última fecha del Torneo Clausura
Atlético Tucumán empató 1 a 1 con Gimnasia de La Plata en la última fecha del Torneo ClausuraNacho Amiconi

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Cléver Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Alexis Canelo; y Leandro Díaz.
  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Alan Rodríguez o Juan Giménez; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti.

Cronograma y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Jueves 15 de octubre

  • Huracán 1 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)

Viernes 16 de octubre

  • Defensa y Justicia 0 - 1 Instituto (Zona A)
  • Boca 2 - 1 Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

  • 15: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-
  • 17.30: Platense vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
  • 17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-
  • 20: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-
  • 20: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Atlético Tucumán copará sus tribunas para recibir a Rosario Central este sábado a las 20
Atlético Tucumán copará sus tribunas para recibir a Rosario Central este sábado a las 20Telam

Domingo 18 de octubre

  • 14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
  • 18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
  • 18: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
  • 20.15: Belgrano vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 19 de octubre

  • 19: Newell’s vs. Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
  • 19: Sarmiento vs. Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.15: Deportivo Riestra vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-
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