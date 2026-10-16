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Por dónde pasan Boca vs. Talleres y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina

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Lautaro Di Lollo, pieza clave de Boca desde hace varios meses, sería titular en el duelo ante Talleres
Lautaro Di Lollo, pieza clave de Boca desde hace varios meses, sería titular en el duelo ante TalleresALEJANDRO PAGNI - AFP

Este viernes se enfrentan Boca y Talleres en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena viene de empatar 2 a 2 con Instituto en Córdoba y está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades y en la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

Omar De Felippe, DT de Talleres, tiene la obligación de conseguir que la T consiga mejores resultados
Omar De Felippe, DT de Talleres, tiene la obligación de conseguir que la T consiga mejores resultadosJavier Ferreyra - LA VOZ

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.

Cronograma y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Jueves 15 de octubre

  • Huracán 1 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)

Viernes 16 de octubre

  • 19: Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
  • 21.30: Boca vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-
En el último partido entre Talleres y Boca, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó por 1 a 0
En el último partido entre Talleres y Boca, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó por 1 a 0Hernan Cortez - Getty Images South America

Sábado 17 de octubre

  • 15: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-
  • 17.30: Platense vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
  • 17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-
  • 20: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-
  • 20: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 18 de octubre

  • 14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
  • 18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
  • 18: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
  • 20.15: Belgrano vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 19 de octubre

  • 19: Newell’s vs. Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
  • 19: Sarmiento vs. Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.15: Deportivo Riestra vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-
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