Por dónde pasan Boca vs. Talleres y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina
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Este viernes se enfrentan Boca y Talleres en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena viene de empatar 2 a 2 con Instituto en Córdoba y está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades y en la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.
Boca vs. Talleres: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.
Cronograma y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
Jueves 15 de octubre
- Huracán 1 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)
Viernes 16 de octubre
- 19: Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.30: Boca vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Sábado 17 de octubre
- 15: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-
- 17.30: Platense vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
- 17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-
- 20: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-
- 20: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Domingo 18 de octubre
- 14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
- 18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
- 18: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
- 20.15: Belgrano vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 19 de octubre
- 19: Newell’s vs. Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
- 19: Sarmiento vs. Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
- 21.15: Deportivo Riestra vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-
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