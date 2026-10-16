Por dónde pasan Boca vs. Talleres y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Boca y Talleres en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena viene de empatar 2 a 2 con Instituto en Córdoba y está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades y en la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

Omar De Felippe, DT de Talleres, tiene la obligación de conseguir que la T consiga mejores resultados Javier Ferreyra - LA VOZ

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.

Cronograma y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Jueves 15 de octubre

Huracán 1 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19: Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Boca vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-

En el último partido entre Talleres y Boca, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó por 1 a 0 Hernan Cortez - Getty Images South America

Sábado 17 de octubre

15: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-

17.30: Platense vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-

20: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-

20: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 18 de octubre

14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

18: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

20.15: Belgrano vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 19 de octubre