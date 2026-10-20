Por dónde pasan Boca vs. Vasco Da Gama y qué canal lo transmite en vivo
El encuentro de vuelta de las semifinales se disputa este martes a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná de Brasil, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela
Este martes se enfrentan Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el Gigante da Colina ganó 1 a 0 con un gol de Adson. Juegan en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El conjunto brasileño se clasificó a la instancia de los cuatro mejores de esta edición luego de ganarle 2 a 0 a Independiente Santa Fe, resultado que consiguió en la vuelta, en Río de Janeiro, gracias a las anotaciones de Bruno Duarte y David Correa da Fonseca. El xeneize, por su parte, se metió pasó de ronda al vencer a San Pablo por 2 a 1 en el resultado global. En la ida ganó 1 a 0 con un gol de Miguel Merentiel y en la vuelta empató 1 a 1 por los tantos de Domingos Duarte -SP- y Leandro Lozano -B-.
Vasco da Gama vs. Boca: cómo ver online
El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
Posibles formaciones
- Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Adson, Nuno Moreira y Bruno Duarte.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Boca 0 - 1 Vasco da Gama
- Atlético Mineiro 3 - 0 Montevideo City Torque
Vuelta
- Vasco da Gama vs. Boca - Martes 20 de octubre a las 21.30 - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
- Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - Miércoles 21 de octubre a las 19 - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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