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Por dónde pasan Boca vs. Vasco Da Gama y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro de vuelta de las semifinales se disputa este martes a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná de Brasil, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela

Vasco da Gama y Boca se enfrentan este martes en Brasil; en la ida de las semifinales, los brasileños ganaron 1 a 0
Vasco da Gama y Boca se enfrentan este martes en Brasil; en la ida de las semifinales, los brasileños ganaron 1 a 0JUAN MABROMATA - AFP

Este martes se enfrentan Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el Gigante da Colina ganó 1 a 0 con un gol de Adson. Juegan en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El conjunto brasileño se clasificó a la instancia de los cuatro mejores de esta edición luego de ganarle 2 a 0 a Independiente Santa Fe, resultado que consiguió en la vuelta, en Río de Janeiro, gracias a las anotaciones de Bruno Duarte y David Correa da Fonseca. El xeneize, por su parte, se metió pasó de ronda al vencer a San Pablo por 2 a 1 en el resultado global. En la ida ganó 1 a 0 con un gol de Miguel Merentiel y en la vuelta empató 1 a 1 por los tantos de Domingos Duarte -SP- y Leandro Lozano -B-.

El 'Vasco' Arruabarrena, concentrado: el DT de Boca buscará revertir la serie ante Vasco da Gama
El 'Vasco' Arruabarrena, concentrado: el DT de Boca buscará revertir la serie ante Vasco da GamaGonzalo Colini - La Nación

Vasco da Gama vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Adson, Nuno Moreira y Bruno Duarte.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Ida

  • Boca 0 - 1 Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro 3 - 0 Montevideo City Torque
Los hinchas de Boca coparon Río de Janeiro para la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana
Los hinchas de Boca coparon Río de Janeiro para la vuelta de las semifinales de la Copa SudamericanaPABLO PORCIUNCULA - AFP

Vuelta

  • Vasco da Gama vs. Boca - Martes 20 de octubre a las 21.30 - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
  • Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - Miércoles 21 de octubre a las 19 - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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