Por dónde pasan Chacarita vs. Deportivo Maipú y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro correspondiente a la fecha 34 del Grupo B de la Primera Nacional se disputa este sábado a las 14.30 en el estadio Chacarita Juniors, con arbitraje de Gonzalo Pereyra
- 3 minutos de lectura'
Este sábado se enfrentan Chacarita y Deportivo Maipú en un partido correspondiente a la fecha 34 del Grupo B de la Primera Nacional 2026. Juegan en el estadio Chacarita Juniors, a partir de las 14.30, con arbitraje de Gonzalo Pereira y transmisión vía streaming a través de la plataforma LPF Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Funebrero atraviesa un presente muy complejo y está cada vez más cerca de descender a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Está penúltimo en su zona con 33 puntos y viene de perder 2 a 1 con Almagro. El Botellero, por su parte, se mantiene en el séptimo puesto con 48 unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con San Martín de San Juan en Mendoza.
Chacarita vs. Deportivo Maipú: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 14.30 en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. Dicho sitio fue gratuito en primera instancia, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chacarita corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 4.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Maipú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.
Posibles formaciones
- Chacarita: Federico Losas; Francisco Facello, Milton Leyendeker, Nicolás Pantaleone, Brian Calderara; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Cristian Guanca, Mario Sanabria; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez.
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone.
Cronograma y resultados de la fecha 34 de la Primera Nacional
Zona A
Sábado 17 de octubre
- 15.30: Acassuso vs Deportivo Madryn
- 15.30: San Miguel vs Ciudad de Bolívar
- 18: Colón vs Almirante Brown
Domingo 18 de octubre
- 15: Deportivo Morón vs. Mitre
- 15.30: Los Andes vs. All Boys
- 16: Ferro vs. Racing de Córdoba
- 17: Chaco For Ever vs. Central Norte
- 18: Godoy Cruz vs. Estudiantes
Lunes 19 de octubre
- 15.30: San Telmo vs. Defensores de Belgrano
Zona B
Viernes 16 de octubre
- 21: Atlético de Rafaela 1 - 0 Quilmes
- 22: Gimnasia y Tiro 3 - 1 Atlanta
Sábado 17 de octubre
- 14.30: Chacarita vs. Deportivo Maipú
- 15: Agropecuario vs. Colegiales
- 15: Tristán Suárez vs. Patronato
Domingo 18 de octubre
- 15.30: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy
- 17: Güemes vs. Almagro
- 18: San Martín de San Juan vs. Temperley
- 18.30: San Martín de Tucumán vs. Midland
- 1
Favoritos al Balón de Oro 2026, según los últimos pronósticos
- 2
“Es un Maradona”: revelaron los informes sobre Lionel Messi cuando llegó a Barcelona y uno recomendó no contratarlo
- 3
Lionel Messi y el Balón de Oro 2026: ¿es favorito?
- 4
El insólito gol que encaminó el hat-trick de Antonio Raimondo, el “capocannoniere” de 22 años que sorprende en Italia