Por dónde pasan Chacarita vs. Deportivo Maipú y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Chacarita y Deportivo Maipú en un partido correspondiente a la fecha 34 del Grupo B de la Primera Nacional 2026. Juegan en el estadio Chacarita Juniors, a partir de las 14.30, con arbitraje de Gonzalo Pereira y transmisión vía streaming a través de la plataforma LPF Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Funebrero atraviesa un presente muy complejo y está cada vez más cerca de descender a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Está penúltimo en su zona con 33 puntos y viene de perder 2 a 1 con Almagro. El Botellero, por su parte, se mantiene en el séptimo puesto con 48 unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con San Martín de San Juan en Mendoza.

Chacarita está obligado a conseguir buenos resultados en lo que resta de la Primera Nacional para no descender Rodrigo Abd - AP

Chacarita vs. Deportivo Maipú: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 14.30 en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. Dicho sitio fue gratuito en primera instancia, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chacarita corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 4.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Maipú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Las casas de apuestas ponen a Chacarita como favorito al triunfo en el encuentro ante Deportivo Maipú @ChacaOficial

Posibles formaciones

Chacarita : Federico Losas; Francisco Facello, Milton Leyendeker, Nicolás Pantaleone, Brian Calderara; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Cristian Guanca, Mario Sanabria; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez.

: Federico Losas; Francisco Facello, Milton Leyendeker, Nicolás Pantaleone, Brian Calderara; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Cristian Guanca, Mario Sanabria; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez. Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone.

Cronograma y resultados de la fecha 34 de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 17 de octubre

15.30: Acassuso vs Deportivo Madryn

15.30: San Miguel vs Ciudad de Bolívar

18: Colón vs Almirante Brown

Domingo 18 de octubre

15: Deportivo Morón vs. Mitre

15.30: Los Andes vs. All Boys

16: Ferro vs. Racing de Córdoba

17: Chaco For Ever vs. Central Norte

18: Godoy Cruz vs. Estudiantes

Lunes 19 de octubre

15.30: San Telmo vs. Defensores de Belgrano

Zona B

Viernes 16 de octubre

21: Atlético de Rafaela 1 - 0 Quilmes

22: Gimnasia y Tiro 3 - 1 Atlanta

Sábado 17 de octubre

14.30: Chacarita vs. Deportivo Maipú

15: Agropecuario vs. Colegiales

15: Tristán Suárez vs. Patronato

Domingo 18 de octubre