Por dónde pasan hoy Barcelona vs. Real Madrid y qué canal transmite el clásico en vivo

El clásico de España, uno de los más atractivos del planeta por las figuras que están sobre el campo de juego, tiene este domingo una nueva edición con Barcelona y Real Madrid cara a cara desde las 17 (hora argentina) en el Camp Nou con arbitraje de Juan Martínez Munuera por la décima fecha de La Liga 2026-2027.

El derbi se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en el Canal 109 de Flow y en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue la temporada pasada, también por este campeonato, y ganó el elenco culé 2 a 0 con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres. Con ese triunfo, se quedó con el título.

La previa de Barcelona vs. Real Madrid

Ambos clubes jugaron entre semana por la Champions League 2026-2027 con resultados diversos. Barcelona perdió en un partidazo con PSG 4 a 2 mientras que Real Madrid superó al Leipzig de Martín Demichelis 4 a 1 en el Santiago Bernabéu.

Más allá del desgaste de haber competido hace pocos días, para el clásico ningún entrenador guarda nada. Hansi Flick dispone de los habituales titulares con Lamine Yamal a la cabeza en tanto que Mourinho cuenta con Kylian Mbappé en la ofensiva y tiene una única duda que es Federico Valverde o Denzel Dumfries en el lateral derecho.

Dos estrellas. Un escenario. #ELCLÁSICO. 🔥



🌍⚽ El mundo se para cuando empieza a rodar el balón.



🌟 ¿Quién brillará más? ¿Lamine Yamal o @KMbappe?#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/vPHXT2oU4x — LALIGA (@LaLiga) October 25, 2026

El conjunto culé es el líder absoluto de la tabla de posiciones porque ganó los nueve partidos que disputó. Tiene 27 puntos con 39 goles a favor y nueve en contra y, hoy en día, es el favorito a quedarse con el título más allá de que todavía restan más de la mitad de los partidos.

El Merengue, en tanto, tiene una buena ocasión para descontarle unidades y seguir en el tercer lugar por detrás de Atlético de Madrid, que el sábado le ganó a Deportivo La Coruña 1 a 0 con gol de Julián Álvarez y acumula 25 unidades. El elenco de José Mourinho suma 21 producto de siete alegrías y dos caídas.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva; y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.64 contra 4.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.90.