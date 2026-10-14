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Por dónde pasan River vs. Sarmiento y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Grupo B se disputa este miércoles a las 19 en el estadio Eva Perón, con arbitraje de Sebastián Zunino

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Thiago Almada llegó a River en el último mercado de pases y ya se consolidó como una de las estrellas del plantel
Thiago Almada llegó a River en el último mercado de pases y ya se consolidó como una de las estrellas del plantelALEJANDRO PAGNI - AFP

Este miércoles se enfrentan Sarmiento y River por un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, que se reprogramó por los jugadores del Millonario convocados a la última fecha FIFA. Juegan en el estadio Eva Perón, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Verde, que viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi como visitante, es una de las grandes revelaciones del certamen en curso. Está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos al igual que Huracán y Gimnasia de La Plata, a los que supera por diferencia de gol. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, se mantiene en el noveno lugar del Grupo B con 16 unidades y en la última jornada venció por la mínima diferencia a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la Primera Nacional.

Sarmiento de Junín, con Junior Marabel como figura, se ilusiona en el Torneo Clausura 2026
Sarmiento de Junín, con Junior Marabel como figura, se ilusiona en el Torneo Clausura 2026

Sarmiento vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Junín y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Viernes 2 de octubre

  • Independiente 1 - 4 Instituto (Zona A)
  • Independiente Rivadavia 1 - 1 Gimnasia de La Plata (Zona B)
  • Boca 3 - 0 Unión (Zona A)

Sábado 3 de octubre

  • Defensa y Justicia 3 - 0 San Lorenzo (Zona A)
  • Atlético Tucumán 2 - 3 Barracas Central (Zona B)
  • Newell’s 0 - 0 Lanús (Zona A)

Domingo 4 de octubre

  • Talleres 0 - 1 Belgrano (Interzonal)
  • Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Racing (Zona B)
  • Argentinos Juniors 2 - 1 Tigre (Zona B)
  • Huracán 1 - 0 Aldosivi (Zona B)

Lunes 5 de octubre

  • Deportivo Riestra 1 - 1 Central Córdoba (Zona A)
  • Estudiantes 3 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)
  • Vélez 2 - 2 Platense (Zona A)
  • Banfield 1 - 1 Rosario Central (Zona B)

Miércoles 14 de octubre

En el último partido entre River y Sarmiento, por el Apertura de este año, el Millonario ganó 2 a 0
En el último partido entre River y Sarmiento, por el Apertura de este año, el Millonario ganó 2 a 0Manuel Cortina
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