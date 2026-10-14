Por dónde pasan River vs. Sarmiento y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Grupo B se disputa este miércoles a las 19 en el estadio Eva Perón, con arbitraje de Sebastián Zunino
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Este miércoles se enfrentan Sarmiento y River por un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, que se reprogramó por los jugadores del Millonario convocados a la última fecha FIFA. Juegan en el estadio Eva Perón, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Verde, que viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi como visitante, es una de las grandes revelaciones del certamen en curso. Está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos al igual que Huracán y Gimnasia de La Plata, a los que supera por diferencia de gol. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, se mantiene en el noveno lugar del Grupo B con 16 unidades y en la última jornada venció por la mínima diferencia a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la Primera Nacional.
Sarmiento vs. River: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Junín y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026
Viernes 2 de octubre
- Independiente 1 - 4 Instituto (Zona A)
- Independiente Rivadavia 1 - 1 Gimnasia de La Plata (Zona B)
- Boca 3 - 0 Unión (Zona A)
Sábado 3 de octubre
- Defensa y Justicia 3 - 0 San Lorenzo (Zona A)
- Atlético Tucumán 2 - 3 Barracas Central (Zona B)
- Newell’s 0 - 0 Lanús (Zona A)
Domingo 4 de octubre
- Talleres 0 - 1 Belgrano (Interzonal)
- Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Racing (Zona B)
- Argentinos Juniors 2 - 1 Tigre (Zona B)
- Huracán 1 - 0 Aldosivi (Zona B)
Lunes 5 de octubre
- Deportivo Riestra 1 - 1 Central Córdoba (Zona A)
- Estudiantes 3 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)
- Vélez 2 - 2 Platense (Zona A)
- Banfield 1 - 1 Rosario Central (Zona B)
Miércoles 14 de octubre
- 19: Sarmiento vs. River (Zona B) - Estadio Eva Perón - TNT Sports
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