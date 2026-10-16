Portland Timbers vs. Colorado Rapids por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portland Timbers y Colorado Rapids, correspondiente a la jornada 31 de la MLS 2026, se disputará este sábado 17 de octubre a las 23.30 h en el estadio Providence Park, ubicado en la ciudad de Portland, Oregon.

El presente de ambos equipos

Portland Timbers llega al compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a LA Galaxy, buscando recuperar la senda del triunfo ante su público. Por el lado de la visita, Colorado Rapids viene de igualar 2-2 en su última presentación contra Minnesota United FC, intentando mantener la regularidad en el tramo final de la temporada.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos se preparan para un enfrentamiento vital en el Providence Park. Mientras que Portland Timbers intentará capitalizar el apoyo de su localía para revertir su último resultado negativo, Colorado Rapids buscará trasladar la intensidad ofensiva que mostró en su último empate ante Minnesota United FC para sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

Con la temporada de la MLS entrando en su etapa definitoria, el resultado de este encuentro en Portland es fundamental para ambos conjuntos. Tanto el equipo local como el visitante necesitan los tres puntos para mejorar sus respectivas posiciones en la tabla y fortalecer sus aspiraciones de cara a los objetivos finales del certamen.