Premier insólita: Brentford recurrió a la policía después de que una pelota de rugby fuera pateada hacia el estadio desde arriba durante el partido

Una situación insólita en la Premier League: Brentford comunicó que está colaborando con la policía después de que una pelota de rugby fuera lanzada desde la terraza de un edificio hacia su estadio durante el partido que el club disputó como local frente a Liverpool, el último sábado, con la victoria del equipo visitante por 2 a 1.

Un video que circula ampliamente en las redes sociales exhibe cómo se patea un balón desde una azotea en el oeste de Londres hacia el estadio comunitario Gtech, rebotando en el techo. En otro video aparece un miembro del personal llevando el balón por la línea de banda tras recuperarlo, mientras el partido seguía en marcha.

El Brentford condenó el incidente en un comunicado emitido el lunes. “El Brentford Football Club tiene conocimiento de un incidente en el que se produjo un lanzamiento de un objeto desde cierta altura hacia el terreno de juego durante el partido del sábado contra el Liverpool”, declaró el club.

“Este tipo de comportamiento es peligroso y potencialmente muy dañino. El asunto ha sido remitido a la policía y el club está colaborando con las autoridades pertinentes en su investigación para ayudar a identificar a los responsables y tomar las medidas oportunas, que podrían derivar en un proceso penal”.

“La seguridad de los aficionados, el personal, los jugadores y los árbitros durante los partidos es de suma importancia, y el club apoyará todos los esfuerzos para garantizar que se tomen las medidas necesarias”, finaliza.

Keane Lewis-Potter había adelantado al Brentford el sábado, aunque una tarjeta roja para Yehor Yarmolyuk en el tiempo de descuento de la primera parte cambió el rumbo del partido en contra del equipo local.

Una imagen del estadio de Brentford, con el edificio desde donde se arrojó la pelota de fondo

Víctor Muñoz igualó el marcador para Liverpool en el minuto 62, antes del gol de la victoria de Alexander Isak, y Brentford terminó el partido con nueve hombres después de que Vitaly Janelt recibiera su segunda tarjeta amarilla en los últimos minutos del encuentro. El argentino Alexis MacAllister fue titular en el conjunto visitante.

El complejo Gtech forma parte de un proyecto de regeneración en la zona de Brentford y está rodeado de nuevos edificios residenciales y comerciales.