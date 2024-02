escuchar

El fútbol argentino mueve pasiones en todo el territorio nacional. Y si existe un torneo capaz de refrendar esta idea es la Primera Nacional. La segunda categoría, antes conocida como la B Nacional, comenzará a disputarse este fin de semana y la AFA confirmó que el torneo se llamará “Carlos Timoteo Griguol”. Si bien mantiene el mismo formato del campeonato pasado, aunque con un equipo más, con el transcurso del tiempo tuvo grandes cambios en la cantidad de participantes y en la forma de disputa. Es la primera vez que contará con tantos equipos, pero todos coinciden en lo federal que es. “Apasionante”, “competitivo”, “busca lo mejor para todos”, quienes lo describen así son los máximos dirigentes de algunos equipos de la divisional, que fueron consultados por LA NACION. Pero los protagonistas, que son los jugadores, también expresaron sus opiniones: “Hay canchas difíciles y equipos con historia, eso me gusta”, “todos están ilusionados con luchar el campeonato”, se escucha.

Pero hay otro motivo que entra en juego -y más que nunca- en esta nueva temporada de la Primera Nacional: la economía. Está claro que la Argentina atraviesa diferentes crisis a lo largo del tiempo, pero los presidentes de los clubes tienen una gran preocupación e incertidumbre para lo que será 2024. A pesar de que reciben dinero de la AFA de forma equitativa por derechos televisivos, tienen sponsors, apoyos del estado. en algunos casos. e ingresos propios como las cuotas sociales, abonos y recaudaciones, la previsibilidad es el punto de gestión que más los inquieta: “Hoy estamos cerrando un sponsoreo con un número fijo o cerrado con un incremento por inflación que este año realmente no sabemos cuál es”. Los jugadores también se expresaron por la misma razón: “Vos firmas un contrato en esta época del año y al mes ese número vale mucho menos, no todos los jugadores tienen actualizaciones en su salario. El jugador del ascenso vive mes a mes”. Así se vive en la segunda división del fútbol argentino, un torneo en el que todos deberán recorrer muchos kilómetros y al que también lo golpeará la economía irregular, que deberán manejar con mucha inteligencia.

Quilmes, uno de los históricos que tendrá la categoría Quilmes

La historia de la B, sus cambios y la forma de disputa de esta temporada

No sólo en los campeonatos de primera división hubo modificaciones a lo largo de la historia. Cabe repasar el camino de la segunda categoría más importante del fútbol argentino, un campeonato con una larga historia. El torneo surgió a mediados de la década de 1980, como una continuación del anterior Torneo Nacional. Durante la primera etapa, desde 1986 hasta 1995, la Primera B Nacional contaba con 22 equipos. Entre 1996 y hasta 2001, también varió la cantidad de equipos. De 32 se llegó a los 34 de la 1999-2000, con la particularidad de que el certamen se dividió con 16 equipos en zona Interior y 18 zona Metropolitana.

Entre 2001 y 2007 se dio otro cambio de diseño en el campeonato: la aparición de los torneos apertura y clausura, tal como sucedía en la primera división, pero con modificaciones en el medio. La primera temporada con ese formato, que fue la 2001-2002, participaron 25 equipos y en la 2002-2003 se redujo a 20. Esta cantidad se mantuvo durante los siguientes 10 años. En 2014, volvieron a ser 22 participantes, con la singularidad de que ese campeonato fue recordado por sus 10 ascensos a primera.

Aldosivi y Mitre de Santiago del Estero compartirán la zona B Aldosivi

A partir de allí comenzarían a aumentar los equipos en la segunda categoría del fútbol argentino. En 2016-2017, ya tenía 23. Al año siguiente, 25. Este número se mantuvo hasta el inicio de la 2019-2020, temporada que ya contaba con 32 equipos. Además, en ese año, la divisional cambió de nombre: dejó de ser Primera B Nacional y pasó a llamarse Primera Nacional. En 2021 el torneo aumentó a 35 equipos. En 2022, el torneo incrementó sus participantes a 37. Y a partir de la temporada que comenzará este fin de semana, serán 38 clubes que jugarán el torneo “Carlos Timoteo Griguol”, en homenaje al legendario entrenador de Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima La Plata. Varios de ellos con títulos obtenidos en primera división, pero también con mucha historia y trayectoria en el fútbol argentino.

El torneo se disputará en dos zonas de 19 conjuntos, formato de todos contra todos a dos ruedas, más la novedad de un partido interzonal por fecha, en la que se enfrentarán rivales “clásicos” o “parejas” para que nadie quede libre. Los que ocupen el primer puesto en ambas zonas se enfrentarán en una final a un solo partido y en estadio neutral por el título de campeón y el primer ascenso a primera. El segundo equipo que ganará su lugar en la Liga Profesional será el ganador de un torneo reducido por eliminación directa disputado por quince equipos: el perdedor de la final, que se integra en la segunda etapa, y del segundo al octavo inclusive de cada zona.

El pulga Rodríguez jugará en Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy

Los equipos que jugarán la zona A serán: San Martín de Tucumán, Patronato de Paraná, Chacarita, Arsenal, Quilmes, Tristán Suarez, Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Agropecuario de Carlos Casares, All Boys, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Maipú de Mendoza, Alvarado de Mar del Plata y Guillermo Brown de Madryn. En la Zona B estarán: Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zárate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Madryn.

Los clásicos o interzonales quedaron establecidos de la siguiente manera: San Martín Tucumán-Chaco For Ever; Patronato-Colón; Chacarita-Defensores de Belgrano; Quilmes-Temperley; Tristán Suárez-Almirante Brown; Talleres de Remedios de Escalada-Brown de Adrogué; Arsenal-San Telmo y Estudiantes de Buenos Aires-Almagro. También se cruzarán San Miguel-Morón; Agropecuario-Defensores Unidos de Zárate; All Boys-Atlanta; Ferro-Nueva Chicago; Racing de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto; San Martín de San Juan-Atlético de Rafaela; Güemes (SdE)-Mitre (SdE); Gimnasia de Jujuy-Gimnasia y Tiro de Salta; Deportivo Maipú-Gimnasia de Mendoza; Alvarado-Aldosivi y Guillermo Brown-Deportivo Madryn.

Patronato y Colón será uno de los cruces interzonales que tendrá la divisional, esta vez se verán las caras en la segunda división del fútbol argentino Patronato Oficial

Federal y apasionante

Está claro que para que los torneos tengan su organización y estructura, los dirigentes de cada uno de los clubes tienen que estar satisfechos de su formato de competencia. Y en este punto hay mucha coincidencia. Diego Kurganoff es el presidente de Atlético de Rafaela y sobre el diseño del campeonato, expresó: “Es un formato amplio, que se definió por consenso de los clubes participantes, donde incluye a muchísimos equipos de diferentes provincias, lo que termina siendo un torneo competitivo, largo, pero que tiene su importancia. Es la segunda categoría del país campeón del mundo y no estoy en desacuerdo con el torneo. Nos gusta mucho, lo defendemos y lo queremos ganar”.

Para Marcelo Achile, máximo dirigente de Defensores de Belgrano, Presidente de la Primera Nacional y Vicepresidente de AFA, el torneo tiene mucho para dar: “Me encanta, es un campeonato probado de temporadas anteriores y es apasionante, es el más federal de todos con plazas muy atractivas como Salta, Jujuy, Puerto Madryn. Además, se televisa mucho, cuenta con jugadores de jerarquía y con expectativa de venta de futbolistas que le permite a los clubes generar recursos”.

El número de clubes que compite es otro dato en el que se detiene Achile: “Creo que hay una subestimación poco fundada sobre la cantidad de clubes. Esto tiene que ver en que son dos campeonatos en uno. Números más, números menos, la mitad son del interior y la otra mitad de AMBA. Nadie quiso hacer zona interior y zona metropolitana como hubo una vez, entonces se entrecruzan dos campeonatos, y tratamos de que tenga el mejor formato posible y entre todos los dirigentes de la categoría creemos que es este”. Héctor Gómez, Presidente de Chaco For Ever desde hace 15 años, también mantuvo una opinión en línea con sus dos colegas: “Yo soy uno de los dirigentes a los que les gusta que haya un campeonato federal en la segunda categoría del fútbol argentino y el formato, con la cantidad de equipos, busca lo mejor para todos”.

Marcelo Achile, Presidente de Defensores de Belgrano y titular de la divisional en la AFA Defensores de Belgrano

Otro aspecto deportivo por el que reina la conformidad, es que durante toda la temporada se lucha por distintos objetivos. Achile lo ve en la definición: “Es muy bueno el sprint final. Es atrapante el desenlace del ascenso, ya sucedió el año pasado”. Gómez agregó: “Las definiciones también son acordes al sistema que estamos implementando”. Y Kurganoff, suma: “Permanentemente peleas por algo: el ascenso, el ingreso al reducido, a la Copa Argentina, y también si estás peleando en los puestos de abajo. Por todo eso nos conforma”.

El presidente de la categoría, Achile, también se detuvo en cómo se llegó a 38 equipos y a otras cuestiones relacionadas al diseño: “La Primera Nacional siempre tuvo muchos equipos, después de achicó y ahora se volvió a agrandar ascendiendo más equipos de los que bajaban y se fue desarrollando de esta manera. Con la cantidad de equipos todos están conformes, si uno dice que descendamos ocho, vamos a tratar de que no. Todos estamos de acuerdo con la cantidad, después algunos dirigentes charlaron conmigo y vieron si se podía hacer otro formato con cuatro zonas y regionalizar, pero vimos que no quedaba parejo y la expectativa que tenemos como AFA es de unidad, por eso estamos de acuerdo con esta concepción federal, entonces a los que dijeron algo, que fueron dos o tres, les hicimos entender las razones y estuvieron de acuerdo”. Otra novedad de este campeonato es el partido clásico o interzonal, que se implementará a partir de este año: “En vez de quedar libre jugas con tu clásico o tu pareja. Por ejemplo, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta están muy contentos de jugar entre sí, porque ellos ganan mucha plata con un partido de esos. Los clásicos en el interior son clásico en serio”.

Los futbolistas también tiene su punto de vista. Juan Galeano tiene 34 años, una larga trayectoria entre equipos de primera, de la B y con paso por el fútbol de Chile. Tras su largo paso por Atlanta, el jugador de 34 años vestirá la camiseta de Atlético de Rafaela. En cuanto a la cantidad de equipos, el mediocampista no se muestra tan de acuerdo: “Analizando rápidamente, parece que 38 son muchos, cuando estaban los torneos de 20 parecían más competitivos y más atractivos”. Sin embargo se adapta a la realidad: “Más allá de mi análisis me parece un torneo bueno y atractivo, con lindas canchas y con muchos equipos ilusionados por pelear el campeonato porque es parejo. Desde ese lado, con 38 equipos y dos zonas, me parece un gran torneo”.

Diego Kurganoff, Presidente de Atlético de Rafaela, y Juan Galeano, flamante futbolista del equipo rafaelino Atlético de Rafaela

Otro protagonista que formará parte de la Primera Nacional durante 2024 es Gastón Canuto. El arquero y emblema de Chaco For Ever se mostró cómodo con el fixture: “Es muy competitivo, hay equipos con mucha historia, canchas difíciles para jugar, está bueno que haya dos zonas y que te permita jugar dos veces contra cada rival. Que tenga 38 equipos me gusta me parece muy atractivo, pero por el formato de dos zonas. Si fuera todos contra todos no me gustaría”, señaló.

Está claro que con 19 equipos por zona y con que cada equipo deberá medirse ante 18 rivales, los viajes forman parte de la rutina de la temporada y quienes tienen que recorrer los miles y miles de kilómetros serán los jugadores. No lo ven como una carga, ya están acostumbrados, y así lo describe cada uno: “Los disfruto mucho. Me gusta hablar con mis compañeros, te dan tiempo para conocerte con ellos. En mi caso me gusta hablar de fútbol y saco ese tipo de temas como por ejemplo los rivales con los que nos enfrentamos, el sistema táctico y mucho más”, dijo Galeano. Por su parte, Canuto se refirió a un posible cansancio, pero sabe que forma parte del juego: “Por ahí son muchos viajes. Es cansador, por ahí los fines de semana se siente menos. Si fuera en la semana se sentiría más, pero ya estoy acostumbrado”. Los dos futbolistas se sienten privilegiados por la manera en la que los clubes se encargan de los viajes. Para Galeano “en Rafaela está todo muy organizado y los viajes no se vuelven pesados porque se hace todo con tiempo”. Para Canuto, lo mismo: “Siempre cumplen con tiempo para que sea lo menos pesado posible. Siempre buscan el mejor hotel un buen colectivo y muchas cosas fundamentales para la comodidad”.

Gastón Canuto, arquero de Chaco For Ever Chaco For Ever

Presupuestos, poca previsibilidad e incertidumbre: el miedo por la economía

La realidad económica de la Argentina es uno de los focos en los que más atención ponen los clubes de la Primera Nacional. Como cabeza de la categoría, Marcelo Achile reveló: “Los equipos de la categoría están bien económicamente, no rebozan de felicidad, pero se están armando buenos planteles”. De todos modos, aparece el problema que más desvela a todos: “La cuestión de la poca previsibilidad, de que en pocos meses para adelante todos los precios se disparan. Es todo muy complejo, pero después hay clubes con diferentes realidades como Colón, Gimnasia de Jujuy, San Martín de Tucumán, que tienen muchos más socios, son más poderosos y chocan con los equipos que, como nosotros, manejan la plata de la mejor forma posible porque no podes tener esa previsibilidad que tanto deseas”.

Y Kurganoff fue quien explicó cómo es la visión general de los 38 clubes: “Todos estamos preocupados porque se genera una incertidumbre muy grande. No tenemos la previsibilidad que nos gustaría tener, nos gustaría saber cuánto vamos a gastar de acá a diciembre. Hoy estamos cerrando un sponsoreo con un número fijo o cerrado con un incremento por inflación que realmente no sabemos cuál es, entonces la situación preocupa, pero es cuando más tenemos que trabajar los dirigentes para generar recursos de distintas formas para paliar los incrementos en los costos que se hacen cada vez más importantes”, expresó.

Ante una economía repleta de incertidumbres es donde sale toda la inteligencia por parte de las dirigencias para que sus clubes no tengan problemas que le generen conflictos a corto y largo plazo. Chaco For Ever se maneja con un presupuesto de “tres patas”, según lo describe su presidente: “Recibimos dinero de la AFA, del sector privado y del sector estatal, un 33% de cada uno. Entre nuestros ingresos también tenemos las recaudaciones, que la que destinamos para los viajes. El resto es para sueldos y alquileres de las casas de los jugadores”. Atlético de Rafaela es una institución que también es reconocida en el fútbol argentino por tener sus cuentas en orden y Kurganoff reveló cómo se arma la ingeniería: “Tenemos un presupuesto anual, pero con muchas variables porque es muy difícil pensar lo que va a pasar en diciembre, obviamente uno tiene un presupuesto que se ajusta a eso. Atlético busca recursos en sponsors, en venta de jugadores, en abonos de plateas, en cuotas societarias y en los ingresos de la AFA que se distribuyen en forma equitativa para todos los equipos”. Sobre Defensores de Belgrano, Achile contó: “No gastamos más de lo que entra. Si vendo un jugador lo agrego al presupuesto, pero no tengo expectativa en ventas de jugador, expectativa de recaudación, en nada. Yo mido y me acomodo. Por ser así nos fuimos al descenso. A veces el ordenamiento económico no te hace armar grandes equipos”.

Leandro Zdero, Gobernador de Chaco, Héctor Gómez, Presidente del Club Chaco For Ever, y Ricardo Duré, tesorero de la institución Chaco For Ever

Al drama del dinero, dos de los directivos lo reflejaron en números: “El 3 de febrero jugamos en Salta. El viaje desde Chaco en colectivo nos salió $2.400.000 y cerramos $2.450.000 de hotel y comida para una delegación de 30 personas”, reveló Gómez, quien también contó una intimidad sobre el día a día de su club: “Estamos en un contexto económico difícil, espero que no se complique y que la situación no nos haga tirar por la borda la situación de 15 años de buen trabajo dirigencial, economías austeras, ordenadas y honestas. Con el tesorero nos miramos y nos preguntamos todos los días si podremos sostener esto”. Por su parte, Defensores de Belgrano juega este domingo 4 de febrero ante Gimnasia de Mendoza como visitante y Achile también reveló las cifras que deberá gastar por ese viaje, pero también mostró sus dudas por lo que lo podría suceder más adelante: “Me salió $7.000.000 un viaje en ómnibus y la estadía en un hotel que está a 20 kilómetros de la ciudad para estar un día y medio, entonces me pregunto ¿cuánto voy a pagar por eso en cuatro meses? es muy difícil todo ese análisis, ni hablar si vamos en avión, que ahora me saldría un millón más que ir en colectivo”.

Pero en este contexto, también están inmersos los futbolistas, que son los que cobran los contratos que arreglaron con los clubes. Canuto expuso su experiencia: “De mi parte estoy conforme con lo que percibo, los jugadores nos adaptamos al equipo que arreglamos, por ahí no es fácil decir qué sueldo es bueno y cuál no por la difícil situación del país, que cambian los precios casi todos los días”. Galeano contó la realidad en la que viven los jugadores que disputan la Primera Nacional: “En este mercado de pases la mayoría de los jugadores quisimos irnos al exterior, pero eso es por la situación del país, que excede al fútbol. Hoy firmás un contrato y al mes vale mucho menos, es ilógico. Con un sueldo promedio de la B no vivís dos meses, el jugador de ascenso vive mes a mes. Claro que hay excepciones, pero son los menos”.

Juan Galeano jugó casi 70 partidos con la camiseta de Atlanta Atlanta

En la mayoría de los casos, los jugadores firman un contratos por temporada con una cifra que se mantiene y el volante que jugará en Rafaela es quien ve la dificultad que esto significa: “Si arreglaste 10, te pagan 10 todo el año y así es difícil”. De todos modos, los dos futbolistas que hablaron con LA NACION aclararon que en algunos casos existen las actualizaciones de salarios, aunque no sucede con todos y que lo tienen que arreglar entre los clubes y los representantes de los protagonistas.

Marcelo Achile, mano derecha de Claudio Tapia en la AFA, se detuvo en un tema importante: los clubes del interior siempre se vieron mucho más beneficiados que los el AMBA desde lo económico. Sin embargo, esto tiene un fundamento: “Eso es cierto, se ven favorecidos por las políticas deportivas que hacen sus gobiernos, pero pasa en todos los deportes y está bueno que inviertan porque eso se trasluce en más trabajo. Siempre fue así, los del AMBA reciben un poco menos, hay diferencia, pero también ellos gastan más. A ellos les pasa que tienen que pagarle más a un jugador porque si no, no van, entonces ellos tienen que pagar ese plus, pero son las reglas del juego, termina siendo parejo para todos”.

Estudiantes de Buenos Aires y Ferro jugarán por la primera fecha y compartirán la zona A Ferro

Juan Galeano, que tuvo la posibilidad de formar parte de equipos tanto del AMBA como del interior explicó algunos motivos por lo que esto sucede: “Yo soy de Buenos Aires y las mudanzas implican muchas cosas, no sólo lo económico. Dejas tu casa, tenés que instalarte, son otros traslados, tus hijos cambian de colegio y todo eso tiene que ser contemplado, es por eso que los equipos del interior tienen que hacer un esfuerzo más para seducirte, más allá de lo deportivo”. Y quien se alinea con Galeano es Gómez. El presidente chaqueño también expuso su razón: “Un jugador que en Buenos Aires cuesta 10 pesos, a Chaco viene por 20, entonces siempre nuestro presupuesto es el doble de la media de la categoría, más para los que estamos alejados de capital y así es muy difícil armar equipos competitivos. Nosotros no podemos convencerlo sólo con un proyecto deportivo, también tenemos que convencerlo con la plata, el 80% de los jugadores que se van al interior, quieren plata. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”.

Comienza el campeonato. El futbolero del ascenso sabe que el camino no será nada sencillo. Sin embargo, a ninguno de los hinchas de los 38 equipos le quitarán la ilusión de alcanzar el objetivo mayor de poder codearse con los grandes. Para los dirigentes, también habrá otro campeonato: el desafío de saber combinar fútbol y gestión en un año con otra preocupación y con mucha incertidumbre, pero en el que están listos para trabajar y generar recursos de distintas formas que les permita paliar los incrementos en los costos que se hacen cada vez más importantes.

Así se jugará la primera fecha

Viernes 2 de febrero

17.10 Agropecuario vs. Patronato. TyC Sports

21.30 Mitre (SdE) vs. San Telmo

Sábado 3 de Febrero

17 Chacarita vs. Deportivo Maipú. TyC Sports

17 All Boys vs. Tristán Suárez

17 Deportivo Morón vs. Brown (A)

17.30 Talleres (RdE) vs. San Miguel

17.30 Estudiantes (BA) vs. Ferro

19.05 Quilmes vs. Temperley. TyC Sports

19.10 Nueva Chicago vs. Almagro. DSports

20 San Martín (T) vs. Gimnasia (J)

20 Aldosivi vs. Atlético de Rafaela

21.10 Colón vs. Defensores Unidos (Z). TyC Sports

Domingo 4 de Febrero

17 Arsenal vs. Güemes (SdE)

17 Brown (PM) vs. Racing (C)

17 Gimnasia y Tiro (S) vs. Chaco For Ever

17 Alte. Brown vs. Atlanta. TyC Sports

19 San Martín (SJ) vs. Alvarado

19:30 Gimnasia (M) vs. Defensores de Belgrano

20 Estudiantes (RC) vs. Deportivo Madryn

