Primera Nacional: los descensos pasarían de ser tres a ser uno solo

Este lunes jugaron Brown, de Adrogué, el peor equipo del torneo de la Primera Nacional, y Gimnasia, de Mendoza, que si hubiera ganado se habría encaramado a la lucha por el primer puesto de la zona B. Igualaron sin goles y casi no hubo llegadas a los arcos. El Tricolor, que fue el local, está a un partido de perder la categoría y regresar a la B Metropolitana... si AFA cumple lo que dice el reglamento del certamen, publicado el 11 de enero de este año en el sitio oficial de la entidad. ¿Y qué prescribe el reglamento? Que descenderán tres instituciones. A juzgar por lo que se vio en el estadio Lorenzo Arandilla, ocurrirá un nuevo puntapié al tablero organizativo. Y lo más probable es que Brown tenga una vida más.

“Los dirigentes de los clubes que pelean desde hace meses en el sótano de la tabla no querían descensos, igual que sus colegas de la primera A”, cuenta a LA NACION un directivo de la segunda categoría. Y agrega: “Varios de ellos se juntaron con Claudio “Chiqui” Tapia y le expusieron su idea. La respuesta fue negativa”, alega el informante. El “no” del máximo dirigente y la confirmación de que el reglamento se cumpliría llegaron en la visita del presidente de AFA a Ferro, el 16 de septiembre. En el encuentro participaron otros directivos de la Primera Nacional y todos escucharon al líder, que se formó en el ascenso. Tenían que seguir remando. O “rosqueando”.

Las charlas y las especulaciones continuaron. Con un factor no menor: tanto Adrián Vairo, el presidente de Brown, como Martín Camarero, el vicepresidente primero, caminan codo a codo con Tapia desde que el sanjuanino comenzó a escalar en el organigrama de AFA. Camarero, además, presidió la delegación argentina en el Sudamericano Sub 15, que concluyó este fin de semana en Bolivia. Tuiteó “#GanóTapia” una vez que el presidente de AFA fue reelecto hasta 2028 en una asamblea que había sido objetada por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entonces, las charlas con la Asociación del Fútbol Argentino –Tapia– continuaron. Los clubes amenazados rebajaron sus aspiraciones. “Pasaron de pedir que no hubiera ninguno a que hubiera dos”, contó un directivo, al tanto de las negociaciones. O de “la rosca”, como gustan llamar los propios dirigentes a ese arte de que lo que parece imposible se vuelva posible. “Entonces obtuvieron el sí de Tapia. Que era informal, sin nada escrito”, agrega la fuente. En esta hoja de ruta, y hasta la asamblea del pasado jueves, la Primera Nacional tenía dos descensos, uno por zona. O sea, dos Brown: el de Puerto Madryn y el de Adrogué.

Una vez que la asamblea resolvió quitar los descensos de la Liga Profesional y definió que a partir de la próxima temporada hubiera 30 equipos en ella, los llamados a la cúpula desde la Primera Nacional se intensificaron. “De dos descensos querían pasar a uno”, revela otro directivo que conoce “la rosca” y que, por la sensibilidad del tema, pide anonimato. Según reconstruyó LA NACION, esta alternativa todavía no recibió la aprobación de Tapia, que es quien decide en esta historia.

Es el presidente de AFA quien concluye el tema mediante una resolución, y luego el comité ejecutivo la avala. Para modificar el reglamento de la Primera Nacional –y de cualquier otra categoría de ascenso– no se precisa llamar a asamblea. En este sentido, entonces, tener el aval de Tapia implica lograr el objetivo: quienes integran el comité ejecutivo son hombres –y una mujer, María Sylvia Giménez– del presidente. Jamás le torcerían el brazo a quien los puso en ese lugar.

“Que jueguen este fin de semana y el martes lo resolveremos”, responden en AFA ante la consulta sobre la modificación del plan de descensos en la Primera Nacional para esta temporada. No se descarta ninguna alternativa, pero en el caso de que triunfen quienes piden que haya un solo descenso habría una final en estadio neutral entre los dos peores equipos del campeonato. Que serían, de terminar todo como está ahora, ambos Brown.

Claudio "Chiqui" Tapia, acompañado en su visita a Ferro de mediados de septiembre.

“Por ahora no hay nada, pero son cosas que se hablan”, responde a LA NACION otro dirigente de la categoría, sin negar la posibilidad de cambiar lo firmado. “A nosotros no nos dijeron nada. Sólo que sigamos compitiendo y que, si bien había alguna posibilidad de que fueran eliminados los descensos, en ese momento [antes de la asamblea del jueves pasado] no se sabía cómo sería. Lo que creo es que dos descensos van a ser anulados, pero las zonas tienen que quedar parejas”, dice otro directivo de un club del AMBA que milita en la Primera Nacional.

Y lo de las “zonas parejas” es la clave para lo que viene. Hoy, cada llave de la segunda categoría tiene 19 equipos. Es decir, el torneo pose 38 escudos en total. Si desciendere uno solo, el número quedará en 37. Los reglamentos de los certámenes inmediatamente inferiores (B Metropolitana y Federal A, tanto para los directamente afiliados como para los indirectamente asociados a AFA) estipulan un ascenso directo para cada uno. Y un tercero que se dirimirá entre los ganadores de sendos torneos reducidos. Consecuentemente, la Primera Nacional 2025 tendría tres integrantes más. Un total de 40 clubes. Y dos zonas de 20. Parejas, eso sí.

Queda una pregunta, en caso de resolverse que habrá un solo descenso en esta temporada: dónde se jugará esa eventual final. Como en todo partido decisivo, tendrá que ser un estadio neutral. Y deberá ser equidistante para ambos competidores. Como tantas otras veces, definirá Tapia.