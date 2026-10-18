Primera Nacional: violencia en la tribuna de Nueva Chicago, que cayó con Gimnasia de Jujuy y se complicó con el descenso

Fue otro domingo negro para Nueva Chicago. Cada vez son más las jornadas negativas que acumula y cada vez menor el margen de error, con solo dos fechas por disputarse para la definición de la Primera Nacional. En el estadio República de Mataderos volvió a fallarle a su gente en su objetivo por salvarse del descenso, ya que cayó 1-0 con Gimnasia, de Jujuy y quedó comprometido como nunca antes en las 34 fechas. Y el nerviosismo de la gente por el mal momento quedó expuesto con escenas de violencia en las tribunas.

Las distintas facciones de la barra brava empezaron a separarse y la gresca no tardó en llegar en la parte baja de la popular. Captura de Video X

El Torito no pudo aprovechar el tropiezo de Patronato (contra Tristán Suárez, el líder de la zona B), al que podía superar, ni el de Quilmes (ante Atlético Rafaela), al que podía emparejar con 39 puntos y sumarlo seriamente a la lucha de abajo. Aunque lo que más lamenta es no haber mantenido la distancia de tres puntos con Chacarita, su rival más directo y con el que, desde hace muchas fechas, se prevé la finalísima que tendrán en la última fecha, en San Martín: el Funebrero se impuso este sábado a Deportivo Maipú (1-0) y lo alcanzó en la tabla.

Todo ese combo de situaciones desperdiciadas, sumado a la angustia de la que no logra escapar por una actualidad que marca dos triunfos en los últimos 12 encuentros y su tercera derrota consecutiva, hizo exasperar al público minutos antes de que el encuentro finalizara, con la caída que ocasionó el preciso zurdazo desde media distancia de Francisco Molina, que a los 23 minutos del segundo período silenció Mataderos y, a la vez, activó el murmullo y la bronca.

"A puño limpio"



Por los enfrentamientos en la popular de Nueva Chicago. pic.twitter.com/WBbU3Ngtwr — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Porque el clima caliente empezó a visualizarse en la popular local, con la zona central ocupada por la barra brava totalmente revolucionada. Las diferentes facciones empezaron a distanciarse en la tribuna, donde se visualizaron algunas patadas y golpes al aire, pero sobre todo fue la parte baja la que contuvo la mayor agresividad: el tumulto con revoleo de golpes de puño, apretados contra el alambrado, duró varios minutos.

Un contexto que, lógicamente, no aportaría tranquilidad hacia los jugadores del Torito, que debían rescatar al menos un punto que lo sacara de la racha de derrotas y, sobre todo, lo mantuviera por encima de Chacarita, aunque fuera una unidad. Nada de eso ocurrió. El pitazo final desprendió silbidos, insultos, gestos de un público resignado que conflictuaba entre sí mediante discusiones en la zona de plateas.

🔥CALIENTE EL CLIMA EN MATADEROS🔥



El equipo de #NuevaChicago se va chiflado de la cancha tras perder contra #GimnasiaDeJujuy



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Mientras tanto, en el campo de juego había una desolación que simulaba a la de un descenso consumado. Mientras que muchos de los jugadores no contuvieron lágrimas y debieron ser consolados por compañeros, otros se taparon la cara con la camiseta, también con una sensación afligida. Cuando quisieron levantar las manos para aplaudir ante la gente, prefirieron no hacerlo demasiado tiempo. Por su parte, el capitán Dylan Gissi ofreció disculpas juntando las palmas de sus manos.

Todo es negativismo en Mataderos. Porque, claro está, quedó obligado a vencer a San Martín, de San Juan en la siguiente jornada, otra vez como local: una olla a presión semejante, en la que viene de caer también ante Maipú (1-0) y de igualar con Patronato (1-1), genera desconfianza. No deberá dejar pasar la oportunidad de imponerse y que el eventual triunfo derive en una diferencia clave de tres unidades con el Funebrero, que tiene una difícil aventura en Temperley, uno de los animadores.

El gol de la caída ante Gimnasia, de Jujuy

"Francisco Molina"



Por el golazo del jugador de Gimnasia de Jujuy que silencia al estadio de Nueva Chicago. pic.twitter.com/Mra6mGskf7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Todo, como aperitivo de la final ineludible que habría en San Martín, en donde el Tricolor hilvana tres triunfos consecutivos, un desaliento más para Nueva Chicago para temerle a la tercera categoría. La tensión es total.