PSG vs. Barcelona: horario y cómo ver en vivo por TV y plataformas

La tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 tiene un duelo estelar y es el de París Saint Germain vs. Barcelona, que se disputa este martes en el estadio Parque de los Príncipes de París con arbitraje del inglés Michael Oliver.

El encuentro inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Marquinhos es el capitán y máximo referente de PSG FRANCK FIFE - AFP

La previa de PSG vs. Barcelona

El encuentro tiene cara a cara a dos de los máximos favoritos al título y que ganaron sus dos primeros compromisos, por lo que lideran la tabla de posiciones con seis puntos cada uno junto a otros siete clubes -Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting Lisboa, Arsenal, Real Madrid y Betis-.

Los parisinos, campeones defensores de la corona que consiguieron por duplicado, golearon el debut a Slovan Bratislava 6 a 1 y después se impusieron a Manchester City 4 a 2. Es el conjunto que más goles anotó con 10 en apenas dos encuentros y lo sigue, justamente, su rival de turno con 9 gracias a que venció 5 a 1 a Feyenoord y 4 a 1 a Galatasaray.

De cara al compromiso que se roba la atención en el máximo certamen continental de Europa, ambos equipos disponen de casi todas sus figuras. Las excepciones son Nuno Mendes en el anfitrión y de Eric García y Jules Koundé en el visitante, los tres con diferentes lesiones.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Zaïre-Emery; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Zaïre-Emery; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

En la previa, las apuestas no dan un claro favorito al triunfo y el empate cotiza a 4.51. En caso de una victoria del local hay cuotas de hasta 2.55 mientras que si se impone el visitante, de 2.52.

La última vez que se enfrentaron fue en la anterior edición de la Champions League, también en la Fase de Liga, y ganó PSG como visitante 2 a 1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos. Ferrán Torres, actualmente en el elenco parisino, marcó para Barcelona.