Pablo Lisotto 23 de junio de 2020

Boca continúa con su compromiso por honrar la memoria de los 71 hinchas fallecidos en la Puerta 12 del estadio de River. Por eso, en el aniversario número 52 de aquella fría y triste tarde, el club de la Ribera estrenó en sus redes sociales un emotivo video en el que rinde homenaje a aquellas víctimas , y que ocupará un lugar de privilegio en el Museo de la Pasión Xeneize, donde hasta el momento no existe ni una sola mención al respecto.

El dolor y la tristeza de los familiares trascendió el hecho en sí y se agigantó más con el olvido colectivo. De Boca, de River, de la AFA y de toda la sociedad argentina. "Ya que nunca se hizo justicia y no hubo culpables, a esta altura lo que pedimos es que se mantenga viva la Memoria . Que los jóvenes sepan qué pasó a la salida de un superclásico en el estadio Monumental el 23 de junio de 1968, donde 71 personas fueron a ver un partido de fútbol y no volvieron , entre ellos nuestro querido hermano Guido, de tan solo 20 años", le dice a LA NACION Diana von Bernard.

Como tantas otras cosas, la cuarentena alteró los planes originales. La idea de Boca era colocar, finalmente, una placa en el hall central de la Bombonera, con los nombres de todas las víctimas. No pudo ser. Esa ceremonia quedará pendiente para 2021.

El mural que se inauguró hace un año, a metros de la Bombonera Fuente: Archivo

Pero hay alternativas. Además del video, el club tiene pensado elevar a la Asociación del Fútbol Argentino un petitorio en el cual solicita no jugar más los días 23 de junio . El plan es hacer el mismo planteo ante la Conmebol. A su vez, la Asamblea de Representantes de Boca formó, a través de su presidente José Palazzo, una Comisión de Homenaje y Memoria por los fallecidos en la Puerta 12 . Desde allí le trasladaron la idea a la comisión directiva actual, para que a la vez impulse la iniciativa de decretar duelo institucional esa fecha . Cuando se oficialice, cada 23 de junio las banderas del estadio estarán izadas a media asta y el club no abrirá sus puertas . "Denle para adelante. Tienen todo mi apoyo", les respondió el presidente Jorge Ameal.

La Puerta 12, la mayor tragedia de la historia del fútbol argentino Fuente: Archivo

Tragedia sin igual

Lo acontecido el 23 de junio de 1968 en la Puerta 12 (rebautizada a los pocos meses como puerta L, y años después como puerta M) a la salida de un River-Boca que terminó 0 a 0 es la peor tragedia de la historia del fútbol argentino . A los 71 muertos se le sumaron 113 heridos.

Hasta hoy, jamás se supo fehacientemente qué fue lo que provocó la avalancha mortal. En los medios de entonces hubo testimonios cruzados que embarraron la investigación y la verdad. Entonces, desde hace 52 años se repiten continuamente las mismas tres versiones: a) que las puertas estaban cerradas; b) que las puertas estaban abiertas, pero no habían quitado los molinetes; y c) que la represión policial provocó que los hinchas retrocedieran, los primeros trastabillaron y el resto fue una consecuencia lógica y trágica, con el desenlace conocido.

La Puerta 12 es, en la actualidad, la Puerta M del estadio Monumental Fuente: Archivo

Los peritajes realizados en los días siguientes al hecho dejaron en claro dos cuestiones: las puertas estaban abiertas y los molinetes no estaban colocados . Dice el expediente, al cual LA NACION tuvo acceso: " La prueba incorporada al proceso permite aceptar que antes de terminar el partido habían sido removidos los obstáculos que podían entorpecer la salida por las puertas correspondientes del numeroso público asistente al encuentro (...) La puerta estaba abierta aunque no rebatida , pero esa no fue la razón que determinó la tragedia. (...) Los molinetes no estaban colocados , aunque de condición resistente no acusan signos de alteraciones recientes, son fácilmente superables por una manifestación física de relativo potencial. Tampoco presentan rastros de sangre, pelo, ropas, etc. "

Se repite: fueron las versiones cruzadas que se publicaron en los medios de la época, y que se replican con frecuencia hasta estos días, las que contribuyeron a que, hasta el momento, siga siendo un misterio qué fue lo que realmente sucedió. Aunque al superclásico siguiente, los propios hinchas de ambos equipos dieron una pista y cantaron a coro: "No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete".

La portada de LA NACION del lunes 24 de junio de 1968 Fuente: Archivo

Un trabajo silencioso

Hasta 2008 no existen registros en Boca que se vincule algún acto u homenaje a los fallecidos en esa tragedia. Con motivo del estreno del Documental "Puerta 12", realizado por Pablo Tesoriere , comenzaron los recuerdos. Desde entonces, en cada reunión de Asamblea del Presupuesto (mediados de junio) se hace un minuto de silencio por "Puerta 12" , mencionando a los "71 fallecidos".

En 2012, cuando empezó a funcionar formalmente la Subcomisión de Historia, comenzó a investigarse más este tema, con el fin de colocar una placa en el Club. Cuatro años más tarde, en la Mesa Directiva de la Asamblea, Guillermo Dell'Oro propuso encarar el tema más a nivel institucional.

Como secretario de la Mesa y, a su vez, Presidente de la Subcomisión de Historia, Sergio Brignardello unió ambas propuestas en un solo objetivo. Y en 2017 se formó un Grupo de Trabajo e Investigación denominado " Historia-Puerta 12 ", coordinado por Hernán Soria.

El recuerdo oficial que hizo Boca, a medio siglo de la Puerta 12 Fuente: Archivo

En 2018, al cumplirse medio siglo del hecho, en la Asamblea del Presupuesto se hizo algo similar a lo de 2008, y se verbalizó el compromiso de impulsar hacer la placa. Se realizó un evento en el Museo, donde se proyectó el documental y al que asistió su director, Pablo Tesoriere. En ese acto, Brignardello cerró con una frase corta, pero de alto contenido simbólico: " Perdón por el olvido del club ". Por esos días, apareció en los diarios un mensaje alusivo a la tragedia, firmado por el entonces presidente, Daniel Angelici.

Un año más tarde, el acto se repitió con la presencia de Diana von Bernard, no solo hermana de uno de los fallecidos sino también ex empleada del club en el Departamento de Fútbol Juvenil. Al mismo tiempo, la Agrupación Boca es Pueblo realizó un mural alusivo en la esquina de Palos y Aristóbulo del Valle , una de las principales salidas de la Bombonera hacia la avenida Almirante Brown. Fueron convocados socios e hinchas, y la propia Diana pintó sobre el muro el nombre de su hermano Guido.

Tras las elecciones, en 2020 la nueva Mesa Directiva de la Asamblea tomó la posta y asumió la posibilidad, invitando también a la gente de Historia, de concretar la colocación de la placa, que por obra y gracia de la cuarentena, recién podrá inaugurarse en junio del año próximo.

Diana von Bernard pintó el nombre de su hermano Guido, en el mural estrenado hace un año en La Boca Fuente: Archivo

Los años pasan y el dolor de los familiares de las víctimas mutó en un solo reclamo: pasado el tiempo de justicia, quieren que la memoria por los fallecidos en la Puerta 12 no sucumba en el olvido.