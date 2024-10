Qué ganó Lionel Messi: el nuevo título con Inter Miami y todos los de su carrera

Escuchar

Lionel Messi sumó un título más a su brillante palmarés al ganar el MLS Supporter’s Shield 2024 con Inter Miami tras consolidarse como el mejor equipo de la temporada regular en Estados Unidos, luego de derrotar a Columbus Crew por 3 a 2. De esta manera levantó su 46° trofeo, por lo que se consolida cada vez más como el futbolista más laureado de la historia del fútbol. El astro argentino celebró con todas las camisetas que vistió: Barcelona, París Saint Germain (PSG), Inter Miami y, por supuesto, con el seleccionado albiceleste, con el que festejó y disfrutó el título más deseado para él y, a su vez, el que más le costó: el Mundial Qatar 2022.

A pesar de perderse varios partidos por lesión durante este 2024, la ‘Pulga’ fue clave en una temporada histórica para las Garzas. Jugó apenas 17 de los 32 partidos que disputó el conjunto dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino en la vigente Major League Soccer (MLS), pero convirtió 17 goles y repartió 10 asistencias, lo que lo ubica como el futbolista con más tantos producidos del equipo. Además, al igual que en aquellas épocas doradas en Barcelona, conformó una sociedad infalible con Luis Suárez en zona ofensiva.

Luis Suárez y Lionel Messi, una amistad que se traslada al campo de juego y gana partidos

La figura de capitán también la ejerce con valentía y autoridad, por lo que sus compañeros le prestan atención hasta al más mínimo detalle que provenga del 10. “Leo está siempre, observa todo. Habla antes del partido. Está pendiente de qué y por qué pasó cada cosa. Y siempre da su punto de vista. Obviamente que para nosotros es palabra santa. Estamos orgullosos de estar ahí adentro, disfrutándolo”, afirmó el paraguayo Matías Rojas hace algunas semanas. “A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”, concluyó.

¿Qué es el MLS Supporter’s Shield?

El MLS Supporter’s Shield es entregado por la MLS desde 1996 al equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos en toda la etapa regular de la Primera División de Estados Unidos entre ambas Conferencias: Este y Oeste. Se trata de un título oficial homologado por la liga. Además, el ganador de este lauro se asegura una plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año, la máxima competición de clubes de fútbol organizada por Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Los 46 títulos de Lionel Messi

Selección argentina (6)

Mundial Sub20 2005.

2005. Juegos Olímpicos Beijing 2008.

2008. Copa América 2021.

2021. Finalissima 2022.

2022. Mundial Qatar 2022

2022 Copa América 2024

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (2).

2022 y 2023 (2). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (2)

Leagues Cup 2023.

2023. Supporter’s Shield 2024.

LA NACION