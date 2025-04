Del encuentro de Bon Jovi con su famosa nuera y la maratón de looks de Naomi Watts al debut actoral del hijo de Michael Douglas

SE DIVIERTEN CON SUS SUEGROS

Desde que se puso de novia con Jake Bongiovi (22), Millie Bobby Brown (21) demostró que tiene una excelente relación con los padres de él, el rockstar Jon Bon Jovi y su mujer, Dorothy. Ahora que Millie y Jake están casados, el lazo de la actriz británica con sus suegros es aún más fuerte y suele mostrarse en público con ellos. El 27 de marzo pasado, los cuatro asistieron juntos al Miami Open de tenis y se divirtieron en la platea del Hard Rock Stadium durante el partido entre la italiana Jasmine Paolini y la bielorrusa Aryna Sabalenka. Otra actriz que se lleva genial con su suegra es Adria Arjona (32). La hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona está de novia desde 2024 con Jason Momoa (45), famoso por sus papeles en Game of Thrones y Aquaman. Adria lo acompañó en Londres a la presentación de la película Minecraft, que él protagoniza, y Coni, la madre de Momoa, posó con los dos en el evento, muy sonriente.

Jon Bon Jovi, su hijo, Jake, y su nuera, Millie Bobby Brown, en el Miami Open de tenis. Getty Images

Jason Momoa en la presentación del film Minecraft en Londres, rodeado por su mamá, Coni, y su novia, Adria Arjona. Getty Images

MINIMALISTA A TODA HORA

El estreno de una nueva película incluye –además de los nervios lógicos– entrevistas, fotos y alguna que otra alfombra roja. Y eso fue lo que llevó a Naomi Watts a vivir una auténtica maratón de looks en 48 horas. La actriz británica de 56 años está presentando su último film, The Friend, y en sus diferentes apariciones públicas en Nueva York se mostró impecable, con un estilo minimalista sin estridencias. Cultora del lujo silencioso, sabe lo que es llevar prendas elegantes de cortes clásicos sin hacer gala de las marcas. Su guardarropa está “teñido” en su mayoría en blanco y negro. A la hora de los colores, los prefiere claros o en tonos de marrones o grises. En contadas ocasiones o sobre alguna red carpet se inclina por outfits más llamativos. Jeanann Williams es la estilista responsable de sus looks elegantes, mono

Naomi eligió un diseño de la colección primavera-verano 2025 de Jacquemus, titulada “La croisière”. Se trata de una blusa drapeada, escote halter, y una falda acampanada con lunares hechos de pelo. Lo más original de su look es que resultó ser un guiño al perro que protagoniza con ella la película The Friend. Getty Images

cromáticos y sobrios.

Para presentarse en el programa Good Morning America, la actriz optó por vestido de cuello camisero y falda lápiz, de colección Pre-Fall 2025 de Emilia Wickstead. Se cubrió del frío con una gabardina gris. En cuanto a los accesorios, llevó una cartera de cuero de Lanvin y zapatos destalonados de Gianvito Rossi. Getty Images

Más tarde, llevó un vestido midi de punto con escote redondo y mangas francesas que combinaba a la perfección con su tapado, sus stilettos y su sobre. Getty Images

Otra vez su apuesta fue por el negro: traje satinado de chaleco largo con amplias solapas y pantalón recto, al que le sumó color con su cartera. Infaltables sus anteojos de sol. Getty Images

Con un conjunto holgado en crêpe compuesto por una blusa cuello redondo con bolsillos frontales con solapa y unos pantalones pinzados, de la firma Totême. Lo complementó con un abrigo de paño, zapatos adornados con un moño en la punta y cartera, todo en negro. Getty Images

ADN DE PELÍCULA

La actuación parece estar en los genes de la familia Douglas. Primero fue el patriarca Kirk, luego su hijo Michael, que se casó con la también actriz Catherine Zeta-Jones, y ahora es Dylan, el hijo de ambos, quien está decidido a hacer carrera en el cine. El joven de 24 años había mostrado una inclinación por la política anteriormente, pero el ADN artístico pudo más: después de graduarse en Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de Brown, Dylan debuta en la película I Will Come To You, un thriller psicológico dirigido por Jacob Arden McClure. “Tengo muchas ganas de darle vida a este personaje y poder formar parte de un proyecto que trasciende las fronteras entre géneros”, dijo el actor sobre Julian Marks, el rol que interpreta en el film. Carys (21), la hija menor de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, también es artista: además de estudiar Cine, actúa, canta y toca el piano.

Dylan en un estreno en Nueva York, en marzo pasado. Getty Images

Con sus padres, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, y su hermana Carys durante un evento en el Palacio de Buckingham, en 2011. Getty Images

FESTEJO ADELANTADO

Se acerca su cumpleaños número 50 y David Beckham ya inició las celebraciones. Si bien cumple el 2 de mayo, su mujer, la diseñadora y ex Spice Girl Victoria Beckham, le organizó el fin de semana una fiesta en el restaurante Cipriani Downtown de Miami, a la que asistieron amigos de la pareja, entre los que estaba Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo. Rodeado por Victoria y sus hijos Romeo (con su novia, Kim Turnbull), Cruz (con Jackie Apostel) y Harper, el ex futbolista, propietario del club Inter de Miami, recibió a Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets (que juegan en el Inter junto a Messi), el ex jugador de la NFL Tom Brady (quien fuera el marido de Gisele Bündchen), la ex estrella de NBA Shaquille O’Neal, y el cantante Marc Anthony, que asistió con su mujer, Nadia Ferreira, entre otros personajes (además había empresarios y figuras de la sociedad de Miami). Beckham compartió las fotos de la singular velada en sus redes sociales y las acompañó con agradecimientos a sus invitados y buenos deseos. “Pensé en empezar a celebrarlo un poco temprano... Tan afortunado de tener amigos y familia increíbles para empezar las celebraciones de mis 50 años”, escribió luego de la fiesta.

De izquierda a derecha: Romeo con su novia, Kim Turnbull, Harper, Victoria, David y Cruz con su novia, Jackie Apostel. Ausentes con aviso: Brooklyn, el hijo mayor de los anfitriones, y su mujer, la actriz Nicola Peltz.

“Qué manera tan bonita de comenzar la primera de muchas celebraciones de cumpleaños para David, rodeados de amigos y seres queridos”, dijo Victoria, encargada de organizar el festejo en el restaurante Cipriani Downtown de Miami.

Beckham rodeado por Leo, Antonela, Victoria, Luis Suárez y su mujer, Sofía Balbi.

“Soy tan bajito”, escribió David junto a esta foto con los altísimos Tom Brady y Shaquille O’Neal.

Nadia Ferreira, Mark Anthony y el estilista Ken Paves.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se toman una selfie en su casa, antes de ir a la fiesta. Él, con smoking, camisa y corbata en negro absoluto (y nuevo peinado con raya al costado). Ella, con un espectacular vestido drapeado de espalda descubierta diseñado por Victoria Beckham, joyas de oro de Tiffany & Co. y una minaudière en forma de esfera de Alaïa.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Pierre Villard/SBM

LA NACION