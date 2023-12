escuchar

“No voy a renovar. Seguramente seis meses más o un año más creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro. Pero seis meses o un añito más me quedo”. La declaración de Claudio Echeverri luego de ser titular en la victoria de River ante Rosario Central 2 a 0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con la que el Millonario se adjudicó el Trofeo de Campeones 2023 llegaron rápidamente a Europa, donde hay al menos dos clubes que manifestaron su intención de comprarlo. Su testimonio, además de generar un revuelo en la Argentina, hizo que Manchester City avance por él.

El ‘Diablito’ tiene contrato con la entidad del barrio porteño de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, que sube a 30 millones si se ejecutara en los días inmediatamente previos a la expiración del vínculo. Desde hace meses, la institución negocia la renovación con el representante del volante, Enzo Montepaone, pero todavía no llegaron a un acuerdo y hay incertidumbre, más allá de lo que manifestó en las últimas horas el apoderado del deportista: “Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice. Está tan comprometido con el club y con sus compañeros, y pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos”.

Claudio 'Diablito' Echeverri fue titular por primera vez en River Plate en la victoria sobre Rosario Central por el Trofeo de Campeones 2023 Prensa River

Martín Demichelis también le puso paños fríos a la declaración de su dirigido: “Hay tiempo para seguir hablando con él, acompañarlo. Hace 8 años que está en River, hay que cobijarlo. Aconsejarlo... Creo que no debe tener prisa de abandonar el club. No hay que querer irse. Está claro que todos sueñan con jugar en Europa, pero River es enorme”. Y el presidente Jorge Brito no se quedó atrás: “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho. Porque tal vez dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años. Es un grandísimo jugador, con un potencial enorme. Recién lo estamos conociendo porque se sumó hace unos meses al plantel. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”.

El fin de semana el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que hay charlas entre los clubes y el representante de Echeverri y que la transferencia podría concretarse en “unos 20 millones de euros”. Además, sostuvo que el joven de 17 años -cumplirá 18 el 2 de enero- se quedaría al menos seis meses del próximo año en River y, luego, emigraría a Inglaterra para incorporarse al plantel de Pep Guardiola o a otro equipo que el City Football Group le designe para que tenga rodaje como, por ejemplo, Girona, el sorpresivo de la Liga de España. Es decir, la operación puede ser similar a la que el Millonario y el City cerraron con Julián Álvarez.

El otro club del Viejo Continente que tiene al ‘Diablito’ en el radar es Barcelona, pero no cuenta de momento con capacidad financiera para comprarlo y sus intenciones chocan con su realidad más allá de lo que manifestó el entrenador del Blaugrana, Xavi Hernández: “Es un talento, más allá de los goles que marcó a Brasil (en el Mundial Sub 17), es un futbolista diferencial, pero de estos temas no me encargo yo, se encarga el área deportiva”. En ese contexto, por sus propias limitaciones y el paso adelante que dio Manchester City, la entidad catalana quedó relegada y depende de que la operación en curso no se haga.

Echeverri acumula apenas seis partidos con la camiseta de River y solo en uno fue titular, el último contra el Canalla por el Trofeo de Campeones. Sumó 185 minutos en total, no convirtió goles y dio una asistencia. Su poca participación en el año con el Millonario radica en, además de Martín Demichelis optó por llevarlo despacio, que tuvo una intensa agenda con la selección argentina Sub 17 en el Sudamericano primero y en el Mundial después.

En la Copa del Mundo Indonesia 2023 fue la figura de un combinado que accedió a las semifinales y terminó cuarto tras caer con Alemania por penales y ante Malí. El volante fue el segundo máximo artillero con cinco tantos, tres menos que su compañero Agustín Ruberto, y su encuentro consagratorio fue ante Brasil en cuartos de final porque convirtió las tres conquistas albicelestes en la victoria 3 a 0.