Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 3

Escuchar

Concluyó este lunes la tercera fecha de la Liga Profesional 2024 con el empate entre Atlético Tucumán y Platense 1 a 1 y la tabla de posiciones tiene seis líderes con siete puntos: Racing, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba, Huracán, Unión e Independiente Rivadavia. Se trata, además, de los únicos invictos que tiene el campeonato.

A excepción de la T que igualó con Boca Juniors en la Bombonera 0 a 0, el resto de los punteros ganaron sus respectivos cotejos. La Academia goleó 4 a 0 a Tigre; el Lobo 3 a 0 a Banfield; el Globo superó 1 a 0 a Instituto de Córdoba; el Tatengue a Barracas Central 2 a 0; y la Lepra mendocina se impuso en Junín a Sarmiento 1 a 0. River y Estudiantes de La Plata dejaron pasaron una gran oportunidad de ser los primeros porque perdieron frente a Argentinos Juniors 1 a 0 y Lanús 2 a 1, respectivamente, y quedaron con seis unidades.

La jornada tiene un duelo suspendido y es el que comenzaron Godoy Cruz y San Lorenzo y se detuvo cuando estaba 1 a 1 a raíz de incidentes protagonizados por simpatizantes del Tomba. Independiente, tras la salida de Carlos Tevez, igualó con Vélez 1 a 1 y todavía no conoce el triunfo en el campeonato.

Así se juega la próxima fecha

La siguiente jornada, la cuarta del calendario y penúltima antes del receso por la Copa América 2024, está programada para entre el sábado 1 de junio y el martes 4. Sobresalen los duelos Racing vs. Deportivo Riestra, Platense vs. Boca, Rosario Central vs. Lanús, River vs. Tigre, San Lorenzo vs. Sarmiento, Estudiantes vs. Godoy Cruz y Defensa y Justicia vs. Independiente.

Sábado 1° de junio

18.00 Racing vs. Deportivo Riestra.

20.15 Vélez vs. Atlético Tucumán.

20.15 Belgrano vs. Argentinos Juniors.

Domingo 2 de junio

14.30 Platense vs. Boca.

18.00 Rosario Central vs. Lanús.

18.00 Central Córdoba vs. Talleres.

20.15 Instituto vs. Gimnasia.

20.15 River vs. Tigre.

Lunes 3 de junio

19.00 Barracas Central vs. Huracán.

19.00 San Lorenzo vs. Sarmiento.

21.15 Estudiantes vs. Godoy Cruz.

21.15 Defensa y Justicia vs. Independiente.

Martes 4 de junio

20.00 Banfield vs. Newell’s.

20.00 Independiente Rivadavia vs. Unión.

Boca y Talleres de Córdoba empataron sin goles en la Bombonera en uno de los partidos más importantes de la tercera fecha Marcos Brindicci

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. El torneo tiene previsto un impasse entre el 20 de junio y 14 de julio por el desarrollo de la Copa América Estados Unidos 2024, en la que la selección argentina intentará defender su condición de monarca obtenida en Brasil 2021. Luego, el campeonato local seguirá hasta el 15 de diciembre.

Además del título, el club que lo logre clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso. También, se define qué clubes bajarán a la Primera Nacional por la tabla de promedios y la anual. Esta última clasificación, además, otorgará otros tres cupos a la Libertadores y seis a la Copa Sudamericana.

LA NACION