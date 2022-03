Querétaro - Atlas: tras los incidentes, se suspenden todas las categorías del fútbol mexicano

El escándalo desatado en el partido entre Querétaro y Atlas sigue ofreciendo nuevos capítulos. El presidente ejecutivo de la Liga mexicana de fútbol, Mikel Arriola, anunció la suspensión de los partidos que restaban para completar la fecha 9 del torneo de Primera División, como así también los encuentros del femenino y el ascenso por los hechos de violencia.

En un video publicado en la página oficial de la Liga MX a última hora del sábado mexicano, el dirigente confirmó la suspensión de los partidos que debían jugarse este domingo: Pumas vs. Mazatlán, Pachuca vs. Tigres y Tijuana vs. Atlético San Luis.

La seguridad del estadio le abre paso a los hincha de Querétaro

Esta determinación llegó tras las fuertes críticas a las autoridades del fútbol, , ya que después de lo sucedido en el estadio La Corregidora se disputaron otros tres partidos: en Monterrey, los Rayados, con un gol de Rogelio Funes Mori, vencieron por 2-1 a América, en Guadalajara, Chivas venció a Santos Laguna por 1-0 y en Puebla, el equipo local venció a Cruz Azul por 3-1 en el estadio Azteca.

“La liga condena los hechos en el estadio La Corregidora es una situación de violencia grave que nos obliga a actuar enérgicamente contra los responsables. Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la jornada nueve en solidaridad con las perdonas afectadas”, dijo el presidente de la Liga, Mikel Arriola.

La violencia este sábado en el fútbol mexicano, resultó impactante. Los videos que dieron vuelta el mundo permiten ver cuerpos desnudos tendidos por varios rincones del estadio, charcos de sangre... imágenes escalofriantes. En un primer momento los medios locales hablaron de 17 muertos. Sin embargo horas después Kuri desmentía esa información.

“Hay 14 lesionados. Dos están en condiciones graves. El resto están estables. Repito: no hay ningún muerto”, dijo una y otra vez Kuri. Y aclaró: “En Querétaro la ley se impone. No vamos a permitir que unos maleantes hagan esto. A los que no son fanáticos, que son frenéticos, les vamos a dar con todo el peso de la ley”.

Más tarde, el gobernador del estado, dijo: “Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”.