Por la quinta fecha de la etapa de grupos de la Champions League, Real Madrid se aseguró este miércoles el primer lugar del grupo C al derrotar a Napoli por 4 a 2 en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que el gol clave lo marcó Nicolás Paz, de 19 años, que nació en Tenerife, pero adoptó la nacionalidad argentina.

Nico Paz es hijo de Pablo, ex defensor de Banfield e integrante del seleccionado argentino en Francia 1998, y mediocampista ofensivo. El muchacho protagonizó su cuarto partido en el equipo español, ingresando desde el banco de suplentes, y anotó su primer gol con la camiseta merengue. Fue el que sirvió para quebrar el 2-2, a seis minutos del final. Su golazo encaminó la victoria que sentenció Joselu en el descuento.

Nico Paz convirtió su primer gol en Real Madrid, en su cuarto partido en la primera división del club español. Manu Fernandez - AP

“Estoy muy feliz, es un sueño, la verdad ni me lo creía. Me atreví, estaba en modo automático, no sabía ni lo que estaba haciendo y le pegué... estoy flipando, la verdad”, expresó Paz para describir el momento, con la frescura de su adolescencia y el término que utilizan los españoles para describir su sorpresa por lo conseguido.

“Mis compañeros estaban más felices que yo. El técnico y la plantilla me han felicitado, somos un grupo increíble y les quiero agradecer a todos”, continuó su descripción Nico, que recibió los elogios del italiano Carlo Ancelotti. “Es un talento, un joven de la cantera que está trabajando con nosotros, que marcó un gol importante para él y para nosotros”, dijo el DT. El propio Paz se extendió al respecto: “Tenemos una de las mejores academias del mundo y estamos para ayudar. Esto es un mensaje para los demás canteranos, de que esto es posible”.

El golazo de Nico Paz para Real Madrid

Al legendario Santiago Bernabéu, el ex jugador, entrenador y presidente de Real Madrid que le terminó dando el nombre al estadio del Paseo de la Castellana, se le escuchaba decir que todo buen equipo debía tener al menos dos argentinos, por su sentido de la picardía y el atrevimiento. Su apreciación quizá haya empezado a tomar forma por la influencia que tuvo Alfredo Di Stéfano en la conquista de las cinco Copas de Europa -actual Champions League- en la segunda mitad de la década del 50.

En la historia de Real Madrid hubo presencia argentina de manera regular. Además de la Saeta Rubia, tuvieron un paso destacado Héctor Rial, Rogelio Domínguez, Carlos Chupete Guerini, Quique Wolff, Jorge Valdano, Esteban Cambiasso, Fernando Redondo, Santiago Solari y Ángel Di María, entre otros. Pero desde que Fideo, un tanto contra su voluntad y forzado por la decisión del presidente Florentino Pérez, fue transferido a Manchester United a mediados de 2014, ningún argentino había vuelto a jugar en la primera división del club merengue. La ausencia argentina de casi nueve temporadas se cortó con el debut de Paz, a los 18 años, hace tres semanas.

Nico Paz ingresó por Federico Valverde en el 3-0 ante Braga, su debut oficial en Real Madrid, el 8 de noviembre pasado, también en el estadio Bernabéu Instagram

Nicolás nació el 8 de septiembre de 2004, en Santa Cruz de Tenerife, cuando su padre jugaba en el fútbol español. Más allá de tener documento de identidad español, Paz aceptó la invitación a formar parte de los seleccionados argentinos. En marzo del año pasado fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria del equipo mayor que se preparaba para los partidos ante Venezuela y Ecuador, por las eliminatorias. Vivió la experiencia de compartir los entrenamientos con Lionel Messi y compañía junto a otros juveniles reclutados del exterior, como Alejando Garnacho, Luka Romero, los hermanos Valentín y Franco Carboni -hijos del ex futbolista Ezequiel- y Thiago Geralnik.

Paz no pudo jugar el último Mundial Sub 20, que se disputó en la Argentina entre mayo y junio pasado después de que Indonesia no pudiera organizarlo. Antes, había estado con el grupo que dirige Javier Mascherano en el Torneo Juvenil de Toulon, donde le marcó un gol a Japón y disputó tres partidos.

Nico Paz junto a Lionel Messi, en una convocatoria al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni

Con el Sub 19 de Real Madrid marcó cinco goles en igual cantidad de cotejos por la UEFA Youth League (Champions League juvenil). Ahora, hace flipar a los fanáticos del primer equipo, que ya piensa en la siguiente etapa de la Champions League, pase lo que pase el 12 de diciembre en su visita a Union Berlin, por la última jornada del grupo que lidera invicto, con puntaje ideal.

LA NACION