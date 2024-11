Racing, después de ser campeón: entre lograr algo histórico y resolver la continuidad de Gustavo Costas como DT para 2025

El dato pasa desapercibido en medio de tanta euforia. Lógico, porque no tiene el peso que lleva el haber alcanzado la gloria internacional después de 36 años de espera. Pero no deja de resultar impactante: desde aquel triunfo en la semifinal ante Corinthians, Racing acumula cinco victorias consecutivas. Aún con el desgaste a cuestas de una final jugada a 40 grados de sensación térmica en Paraguay y la resaca de los largos festejos, la Academia ya piensa en lo que viene, tres semanas a pura adrenalina hasta el 15 de diciembre, cuando se cierra el torneo y los socios elegirán un nuevo presidente después de 11 años de conducción de Víctor Blanco.

La tabla del campeonato indica que, con un partido menos, a Racing lo separan cinco puntos de Vélez. Con cuatro fechas por delante, con un líder que ganó apenas uno de los últimos siete juegos, la Academia se anima a soñar con un escenario inédito en su historia: coronar a nivel local y a nivel internacional en el mismo año. “Ahora tenemos la ilusión de pelear el torneo. En los festejos estábamos hablando que en el fin de semana tenemos un partido muy importante. Queremos ir por más”, confesó por esas horas Gabriel Rojas.

Aunque por estas horas los futbolistas disfrutan del lunes y el martes de descanso, después de la larga excursión a Paraguay y a la espera de la seguidilla que se le viene en el calendario, el plantel tiene claro que el partido del próximo domingo, ante Rosario Central, en Arroyito, será clave para sostener la posibilidad de dar pelea en la Liga Profesional. Por el escenario, por enfrentar a un rival de peso pero sobre todo por el contexto: si en el primer partido post vuelta olímpica vuelve a salir victorioso, ya se puede convertir en un equipo imparable.

La mejor noticia para Gustavo Costas es que tiene a todos los jugadores a disposición, más allá del cansancio acumulado. Además del bajón de Vélez, las respuestas para sostener la doble competencia Racing las encontró en el largo plantel y en la variedad de nombres de jerarquía. Costas tiene pensado aprovechar esa amplitud de variantes para afrontar las cuatro finales que se le vienen en tres semanas.

La fecha final del 15 de diciembre medirá a Vélez ante Huracán y a Racing contra River, cuatro de los cinco equipos que encabezan la tabla de posiciones. Esa jornada, además, está marcada con resaltador en el calendario de la Academia. ¿Por qué? Se llevarán a cabo las elecciones del club, que se espera que sean las más participativas en los 121 años que tiene de historia la institución. No es para menos: en las urnas se enfrentan el sector que es oficialismo hace diez años, motor del repunte deportivo e institucional, frente a una oposición encolumnada detrás de Diego Milito, el máximo ídolo moderno, el hombre que hasta tiene una calle que circunda el Cilindro.

Más allá del momento de euforia y alegría, en estas tres semanas la campaña comenzará a tomar temperatura, como si se hubiera terminado el armisticio previo a la final que habían pactado de manera tácita los distintos espacios. Víctor Blanco, presidente desde 2013, que esta vez irá en la boleta como vice de Christian Devia, quien fue el secretario general a lo largo de todo su mandato, puso primera: “Diego Milito no me llamó. Me parece que era lo que correspondía, ¿no? Pero bueno, cada uno se maneja... Yo le hubiera mandado un mensaje, seguramente, felicitándolo. Cada uno es libre de manejarse como le parece. Quizá, debe ser un poco más humilde”. Duro.

Milito, en tanto, viajó a Asunción junto a su hijo Leandro y festejó en la platea como un hincha más. El ídolo, que desde que lanzó su candidatura el 22 de agosto pasado trabaja en el armado de su equipo y en el proyecto de gestión en caso de ganar las elecciones, busca hacer equilibrio entre dar a conocer ese programa y no cambiar el foco de atención de los hinchas en este momento de euforia. Lo que corre es el tiempo: las elecciones son en menos de tres semanas. Para este 25, de hecho, el espacio Racing Sueña que encabeza el ex 22 tenía previsto dar a conocer su plataforma de club para el año próximo. El propio Milito pidió postergarlo: “No es momento de anunciar nada, los hinchas tienen que festejar”.

Sea cual sea el resultado de la elección, sea el próximo presidente Christian Devia o Diego Milito, una de las primeras cuestiones a resolver es la continuidad o no de Gustavo Costas, a quien se le vence su contrato a finales de año. Durante todo el año, el entrenador-hincha que llevó a la gloria internacional a la Academia después de 36 años, remarcó la importancia de mantenerse “todos juntos para hacer fuerte a Racing”. No se va a correr de ese pensamiento justo ahora que cumplió el sueño de su vida: dar una vuelta olímpica con el club de sus amores.

La pelota está del lado de la política. Milito, que debutó como futbolista en 1999 cuando Costas transitaba su primer ciclo como DT, dejó en claro durante estas semanas que “no es momento de definiciones mientras Racing está compitiendo”. Sin embargo, es sabido que en caso de ganar las elecciones la idea era buscar otra cabeza para su proyecto futbolístico. Este título cambia el horizonte. Por el lado del oficialismo, tampoco será fácil la renovación. A esta altura del año pasado, el ex defensor central aceptó un contrato muy bajo y algunos desplantes dirigenciales con tal de poder concretar el regreso a su casa después de 17 años de seguir al equipo por televisión. Ahora, con la espalda tan ancha como la sonrisa de campeón, la negociación puede ser otra.

Pero para eso falta. En el reencuentro con el plantel el próximo miércoles Costas volverá a buscar tocar la fibra emotiva de un plantel que ya lo adoptó como un padre. El mensaje va a ser claro: quedan por delante cuatro partidos para intentar conseguir algo que nunca sucedió en Racing. La primera final, acaso la más importante, es la del domingo el Gigante de Arroyito. Claro que en este caso el título no depende solo de la Academia. Pero este equipo creyente va a intentar un milagro más.

