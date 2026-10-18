Racing vs. Independiente, en vivo por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones
La Academia y el Rojo protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda
Cómo ver online Racing vs. Independiente
El clásico será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
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Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Racing e Independiente, por el interzonal del Torneo Clausura 2026, que comenzará a las 14.45.
El clásico encuentra a los dos equipos con la necesidad de sumar puntos: la Academia marcha antepenúltima en el Grupo B y precisa ganar como local para mantener la esperanza de clasificar a los playoffs.
Independiente, que no pierde en el Cilindro desde 2022, está séptimo en el Grupo A y una victoria lo dejaría muy bien parado de cara a las últimas fechas.
Dirige Facundo Tello, con Germán Delfino en el VAR.
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