Racing vs. Independiente, en vivo por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Racing e Independiente, por el interzonal del Torneo Clausura 2026, que comenzará a las 14.45.

El clásico encuentra a los dos equipos con la necesidad de sumar puntos: la Academia marcha antepenúltima en el Grupo B y precisa ganar como local para mantener la esperanza de clasificar a los playoffs.