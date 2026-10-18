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Racing vs. Independiente, en vivo por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia y el Rojo protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda

El Cilindro va tomando color para una nueva edición del clásico de Avellaneda
El Cilindro va tomando color para una nueva edición del clásico de Avellaneda

Cómo ver online Racing vs. Independiente

El clásico será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Racing e Independiente, por el interzonal del Torneo Clausura 2026, que comenzará a las 14.45.

El clásico encuentra a los dos equipos con la necesidad de sumar puntos: la Academia marcha antepenúltima en el Grupo B y precisa ganar como local para mantener la esperanza de clasificar a los playoffs.

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