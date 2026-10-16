Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El partido más atractivo que tiene la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 es el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente que se disputará el próximo domingo 18 de octubre en el Cilindro. El encuentro está programado a las 14.45 y se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Facundo Tello, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.08 contra 3.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.23.

Los dos clubes necesitan imperiosamente los puntos para las tablas de posiciones de sus respectivos grupos, pero sobre todo para maquillar una temporada muy por debajo de las expectativas que hay sobre ellos por tratarse de dos los equipos más importantes de la Argentina.

La Academia marcha 13° en la zona A con apenas 11 unidades producto de tres triunfos, dos empates y siete derrotas y se juega la última ficha para no caerse de la pelea por clasificar a octavos de final. El último conjunto que está accediendo de momento es Independiente Rivadavia de Mendoza y acumula 18, siete más que el elenco que dirige interinamente Sebastián Romero cuando restan solo 12 en juego.

El Rojo, por su parte, está séptimo en el Grupo A y, de momento, se clasificaría a los playoffs. Su campaña es de cinco victorias, tres igualdades y cuatro derrotas y tiene 18 tantos. Teniendo en cuenta que está cuatro puntos por encima del primer equipo que se está quedando afuera de los cruces, en caso de llevarse un triunfo del Cilindro dará un paso más importante hacia la clasificación.

En la Tabla Anual, en tanto, ambos están afuera de los puestos de acceso a las copas internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) del año próximo con la diferencia de que Independiente tiene chances de meterse y Racing ya no tiene posibilidad alguna de trepar hasta el décimo lugar.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Apertura 2026, por la fecha 13, y ganó Independiente 1 a 0 como local con gol de Gabriel Ávalos.

Según datos de Revisionismo Histórico del Fútbol Argentino, oficialmente se enfrentaron desde 1891 en 239 ocasiones con 78 empates, 90 victorias para el Rojo y 71 para la Academia.

216 duelos fueron por ligas nacionales : Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70.

: Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70. 16 choques fueron por copas nacionales: en seis compromisos ganó la entidad celeste y blanca, en tres la roja y los siete restantes terminaron en igualdad.

En torneos internacionales se vieron las caras dos veces, con una victoria para Racing y un empate.

En el ascenso de la Argentina también se midieron en un par de ocasiones y hubo un triunfo por lado.

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