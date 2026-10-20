Alfonso Espino pidió disculpas a los hinchas de Racing tras los gestos que hizo después del clásico

En medio del clima caliente que vive Racing por la falta de resultados deportivos, cualquier chispa enciende el fuego. El empate 1 a 1 en el clásico ante Independiente tuvo sabor a poco y así lo hicieron sentir los hinchas en el Cilindro, que pidieron “que se vayan todos” e insultaron directamente al presidente, Diego Milito. Tras el final del encuentro, mientras los protagonistas se retiraban del campo de juego, se vio cómo el uruguayo Alfonso Pacha

Espino, que fue suplente, levantaba su camiseta desafiante, mostrando su panza, y profería insultos hacia la tribuna.

El lateral de 34 años, que llegó en el último mercado de pases desde Rayo Vallecano, es uno de los más resistidos por la gente, pese a que tuvo pocos minutos desde su arribo al club. Los hinchas cuestionan su estado físico; por eso, Espino contestó descubriendo su panza. Fue uno de los episodios que más molestó a los hinchas, que luego del partido exigieron que el uruguayo no vuelva a vestir la camiseta de Racing.

Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones?



📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KB1sreu7bp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Espino será sancionado económicamente por su gesto e insultos al público, según le confirmaron desde la dirigencia de Racing a LA NACION. Sebastián Saja, el director deportivo, le comunicó la decisión al lateral izquierdo el lunes, después de la práctica en el día posterior al clásico.

Sin embargo, seguirá siendo parte del plantel, pese a los rumores que indicaban que su contrato sería rescindido. “Todos los contratos tienen contempladas situaciones que pueden resultar causales de recisión, pero este episodio no ingresa en ese tipo de ‘falta grave’. Por eso recibe una sanción económica”, sostuvo una alta fuente dirigencial.

Y para bajar la espuma, Espino publicó en sus redes un pedido de disculpas a los hinchas. “Ayer, al terminar el clásico, tuve un episodio feo en la cancha. Quiero disculparme con toda la gente de Racing porque me equivoqué y, por eso, asumo las consecuencias de lo que sucedió. La gente que me conoce sabe cómo soy, siempre respetuoso. Por supuesto, el clásico era un partido que mis compañeros y yo queríamos ganar y por esa razón nos fuimos frustrados con la situación”, comienza el texto.

Y sigue: “En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso. Por eso quería pedir disculpas, porque soy una persona honesta, que deja la vida en el lugar en el que toque estar. Siempre fui así, autoexigente, con deseos de ganar siempre y competir. Cuando decidí venir a Racing lo hice conociendo la grandeza del club y de su gente. A las personas a las que le fallé les pido mil disculpas con el corazón en la mano. La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo, pero juro que una calentura no me define como persona ni como profesional”.

Espino concluye su mensaje: “Ahora, como hice desde el momento en el que llegué, voy a dar todo y más de mí donde me toque estar para ayudar a que Racing esté arriba, donde siempre debe estar. Espero sepan entenderme. Asumo mi error y lo que me toca como consecuencia. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin esta aclaración y mis sinceras disculpas con todos ustedes”.

Tras su llegada, el uruguayo fue titular en el triunfo ante Defensa y Justicia (4-1) por la Copa Argentina como en la victoria frente a Gimnasia (2-1) en el inicio del Clausura. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y perdió el puesto de lateral izquierdo a manos de Ignacio Rodríguez. Sólo volvió a sumar minutos ante Boca e Independiente Rivadavia.

Los otros observados

También hay incertidumbre respecto del futuro de Matko Miljevic, cuya salida en jogging en la previa a la derrota con Belgrano también causó una altísima repercusión negativa en los hinchas. De hecho, por esa señal que puertas adentro interpretaron como desinterés por parte del 10, Sebastián Romero no lo citó para el cruce con el Rojo, pese a que la versión oficial apuntó a que la situación obedecía estrictamente “a motivos futbolísticos”.

Matko Miljevic no fue convocado para el clásico y su futuro en Racing es incierto JUAN MANUEL BAEZ

En ese sentido, Leonel Pérez también quedó en el ojo de la tormenta en la previa al clásico de Avellaneda, en el que sorpresivamente fue suplente de Matías Kranevitter. “Lo vimos muy bien a Matías durante la semana, además es un jugador con experiencia y consideramos que era importante para este partido”, había argumentado Chirola Romero, en conferencia de prensa, tras el 1-1 con el Rojo, en el que el ex River tuvo una correcta actuación. Más allá de la razón futbolística esgrimida por el entrenador interino, también pesó en la balanza que Pérez no habría afrontado las últimas semanas con el profesionalismo adecuado.