El gesto de Alfonso “Pacha” Espino que desató la bronca de los hinchas de Racing, que ya piden que le rescindan el contrato

El aire es cada vez más espeso en Racing. El empate 1-1 en el clásico con Independiente fue otra cuota de fastidio para los fanáticos que despidieron al equipo entre insultos y silbidos. Dentro de ese escenario, el presidente de la Academia, Diego Milito, fue el centro de la reprobación, aunque sucedió algo en el final del partido que desató la furia de los hinchas y con un actor en especial: Alfonso “Pacha” Espino por los gestos que hizo de frente a la tribuna del conjunto de Avellaneda.

El lateral uruguayo, que estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el clásico, quedó más expuesto que nunca, porque no soportó que le gritasen algo sobre su estado físico y su reacción, lejos de bajar el nivel de tensión, multiplicó el enojo y varios fanáticos ya se expresaron pidiendo que sea sancionado por el club. El defensor ante los reclamos, el futbolista se levantó la camiseta, les mostró la panza a los hinchas e insultó hacia la tribuna, justo en el momento que una de las cámaras lo estaba enfocando en su salida hacia el vestuario.

En medio de la escena, otro integrante del plantel intervino, el defensor Matías Pérez, y empujó al uruguayo hacia el túnel que conduce a los vestuario, en un intento por alejarlo del foco del conflicto y evitar que la situación siguiese escalando.

La bronca de los hinchas se multiplicó rápidamente, ya que varios simpatizantes se acercaron al alambrado y comenzaron a arrojar objetos hacia el túnel por el que se retiraba el defensor. Según algunos medios partidarios de Racing, el intercambio continuó mientras Espino avanzaba hacia el vestuario y tuvo que se calmado por uno de los asistentes del entrenador Sebastián Romero.

La reprobación de los hinchas de Racing, que no pudieron disfrutar de una victoria en los clásicos durante este 2026, explotaron contra todos los jugadores y el Cilindro gritó con furia: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Incluso, algunos fanáticos fueron entrevistados después del clásico con Independiente y pedían la rescisión de contrato de Espino, además de recordar recordar que el pase costó 800.000 mil dólares y prácticamente no jugó en el equipo por supuestos desajustes físicos.

“ESPINO LE MUESTRA LA PANZA A LA GENTE DE #RACING. ¡LADRÓN! 800 MIL DÓLARES POR AÑO SE LLEVA. ¿¡CÓMO NOS VA A GASTAR A LA GENTE DE RACING?!”. pic.twitter.com/5jbApYdWBd — Gonzalo Cardozo 🎙 (@GonzaCardozoOk) October 18, 2026

Los números de Espino en Racing

Alfonso Espino, desde su llegada a la Academia, en julio de 2026, tuvo una participación limitada en el equipo. El lateral uruguayo, en el torneo Clausura disputó apenas tres partidos, dos de ellos como titular, acumuló 163 minutos y todavía no convirtió goles ni registró asistencias en el torneo local para el conjunto de Avellaneda. Además, estuvo en el banco de suplentes en otras diez oportunidades.

El defensor charrúa también disputó un partido por la Copa Argentina, en la victoria por 4-1 ante Defensa y Justicia, sumó 86 minutos y aportó una asistencia.